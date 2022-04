Las declaraciones de Luis Rubiales, presidente de la Federación, tras el escándalo de las filtraciones

Después de que El Confidencial revelara algunos audios y documentos de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Futbol y Gerard Piqué por contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudita; Rubiales respondió con una conferencia de prensa.

Primero, ACÁ te contamos de qué va todo el tema que El Confidencial destapó sobre los llamados ‘Supercopa files’ y también por AQUÍ te dejamos las primeras palabras de Gerard Piqué tras el escándalo que lo envolvió y seguramente no lo va a dejar.

Este miércoles 20 de abril, Luis Rubiales dio una conferencia de prensa en el que tocó todos los temas posibles sobre el escándalo de las filtraciones de audios y documentos. En dicha conferencia, se defendió de las acusaciones que han salido en su contra.

“¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa y dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche“, dijo Luis Rubiales en la conferencia de prensa.

¿Ha hablado con Piqué tras la filtración?

Primero que nada, Luis Rubiales se preocupó por las familias, tanto la suya como la de Gerard Piqué y todas las repercusiones que pueda traer todo este tema de las filtraciones. Y una de las preguntas obligadas de la prensa, fue si ya habló con el defensor del Barcelona.

“Cuando llamé a Piqué le dije ‘estoy preocupado porque te salpique a ti, por tu familia, por mi familia…’. Yo no me merezco esto, mis hijas y mi familia no se merecen esto. Nunca he recibido tantos mensajes como he recibido estos días. Quiero dar las gracias a la gente que está cerca de mí, al fútbol español, que después de este nuevo ataque quiero dar las gracias por estar más unido que nunca“, mencionó.

Sobre el tema de la Supercopa de España y Arabia Saudita

Una de las preguntas para Luis Rubiales fue por qué había tardado en dar esta conferencia y el presidente dijo: “Se están vertiendo muchas falsedades y me enfada que se dé relevancia a las falsedades y no a que se haya robado mi teléfono. Arabia Saudí ha autorizado a que hablemos y por eso hemos tardado dos días“.

“La gestión de la Federación es clara, transparente y honesta. No he tenido una sola semana sin que haya habido querellas y amenazas. Todo lo hecho con Arabia se ha publicado. El que ha salido ya no está operativo. En 2020 se modificó y Arabia pagó 40 millones de euros sin ir a jugar allí“, agregó.

“Kosmos propuso un cambio de formato. Les dije que teníamos la misma idea. Hablamos con Qatar, India… vienen con un posible negocio y se les dice que la comisión será por parte de Arabia. Han llegado 400 millones de euros para el fútbol español, el cincuenta por ciento para los clubes“, sentenció.

Sobre el conflicto de interés con Piqué

Sobre la polémica de que un jugador en activo y de un equipo participante de la Supercopa de España, sea uno de los artífices con su empresa ‘Kosmos’ como parte del acuerdo: “¿Conflicto de intereses? Hay tres filtros y el acuerdo pasó todos“.

“No ha existido conflicto de competencias según los tres filtros. Lo demás, es un debate vuestro. La Federación se siente orgullosa de que gracias a nosotros haya una Liga femenina y que las mujeres puedan ir al fútbol, gracias al acuerdo firmado. No pagamos nada a Kosmos, lo paga Arabia Saudí por mucho que manipulen las reglas de la FIFA“, dijo Luis Rubiales.