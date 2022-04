Gerard Piqué se metió al ojo del huracán con la filtración de audios y documentos que muestran su relación con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita. Además, El Confidencial reveló que el futbolista cobró una comisión de 24 millones de euros por el mismo tema.

Esto se dio a través de su empresa Kosmos y generó una polémica muy grande en España. En esto también está involucrado Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). El tema abrió un debate sobre la ética y un posible conflicto de interés, por lo que Piqué dio una conferencia de prensa para esclarecer todo.

¿Qué dice Piqué sobre los audios y sus comisiones?

Al igual que otros colegas, Gerard Piqué se metió de lleno a Twitch y ahí transmitió la conferencia. Luego de un retraso, de fallas de conexión y casi una hora de preguntas y respuestas, el futbolista dejó más que claro que no está arrepentido por sus negocios.

A pesar de que el tema central del encuentro con los medios, Piqué también fue cuestionado sobre un posible regreso a la Selección. Ahí dijo que está 99 por ciento seguro de que no volverá. Además, aseguró que sí se emprenderán acciones legales por la filtración.

Pero hay que empezar por el principio. El central reveló cómo se enteró de que se publicaría toda esta información y explicó que si bien eso no es ilegal, quien sí debe ser investigado es quien proporcionó los audios.

“Aquí lo único ilegal es que se han filtrado unos audio y no hay que ser muy listo para saber quién puede estar detrás…” 📺 Gerard Piqué, EN DIRECTO | Todo sobre los audios de Rubiales y la Supercopa de Españahttps://t.co/pOLLMHQQGh pic.twitter.com/5M5QIGdvaZ — MARCA (@marca) April 18, 2022

“Me llama El Confidencial hace tres días para decir que va a salir cosas tres días. Es algo totalmente legal. Podemos debatir si es moralmente correcto, lo único ilegal es coger unos audios, filtrarlos por interés. Eso es lo jodido de verdad. En 2019 esta noticia ya salió, ya se hablo de la comisión. No fue noticia y ahora sí lo es. No voy a nombrar a nadie y menos a Tebas, que también hacemos cosas con la Liga. Lo hacemos también con ellos y con la UEFA. Traemos opciones de negocio y le interesa a todo le mundo. No tengo problema en explicarlo“.

¿Qué le dijo Piqué a Rubiales antes de la publicación?: “He hablado con el presidente, estaba preocupado por el qué dirán. Le he transmitido que hay que estar tranquilos, que no hay nada que esconder y que hay que ir por la verdad por delante. Con el periodista que llevaba la noticia no hablé, pero habló gente de mi equipo. Pondría la mano en el fuego porque no ha cobrado ninguna comisión al margen, es honesto y noble, pongo la mano en el fuego por él. No sé qué va a salir (más audios). Creo que hay algo hablando algo del Rey Emérito, aunque no le conozco. Igual le dije que si nos podía echar una mano“.

Futbol para los aficionados y los derechos humanos en Arabia

En la recta final de la conferencia, una reportera cuestionó a Piqué sobre su argumento de que el futbol debería ser para los aficionados. Ahí se escudó en que es algo válido, pues la llegada de la Supercopa a Arabia habría incrementado el acceso del deporte a los locales.

“El futbol es de los fans, obvio. Pero es que los fans están en todo el mundo. Llevarla a Arabia Saudita es que sus fans puedan ver los partidos en directo. Obviamente el futbol es para los fans, pero entiendo el concepto de que no solo en el mismo país; hay equipos globales como el Barça o el Madrid. Llevar el futbol a todas partes ayuda a que haya más fans“.

Por otra parte, se le preguntó por la razón detrás de elegir un país que tiene varios conflictos en cuanto a derechos humanos. Asimismo, se tocó el tema de las prohibiciones y limitaciones para las mujeres; no obstante, Piqué respondió que es algo fuera de sus manos.

“Lo he dicho antes. Ellos toman la decisión porque son propietarios de la competición; mi opinión importa poco en esto“, finalizó.