Lo que necesitas saber: Francia eliminó a Marruecos de Qatar 2022 y se volverán a cruzar en el Mundial 2026

Mbappé apareció cuando Francia más lo necesitaba. Paraguay volvió a encerrarse atrás como hizo para eliminar a los alemanes, pero un penal sobre Doué abrió el cerrojo.

Kylian no falló, de hecho lo tiró como maestro, y vuelve a empatar a Messi en la cima de la tabla de goleo de este torneo, además de ponerse a uno de igualarlo como máximo goleador en mundiales .

Foto: Mexsport

Francia avanza a cuartos de final del Mundial 2026 dejando en el camino a Paraguay

Lo dicho, los guaraníes tenían un plan de juego muy concreto: defenderse y aguantar el 0-0 hasta los penales, donde confiaban en que Orlando Gill volviera a rifarse.

Francia sabía muy bien que sería así y sacó todas sus armas desde el primer tiempo buscando abrir la defensa paraguaya, pero por más que intentaban con todo el talento de su poderosa ofensiva, el gol nomás no llegaba.

Tuvo que venir una genialidad de Désiré Doué, entrando al área quitándose a cuanto sudamericano se le ponía enfrente, para abrir el marcador. Diego Gómez tuvo que bajar al del PSG y se marcó penal al minuto 70, el cual Mbappé cobró con maestría engañando completamente a Gill.

Francia llevaba cinco partidos consecutivos de Copa del Mundo anotando al menos tres goles, así que tiene su mérito que Paraguay se haya llevado solo uno.

Una revancha esperada: Francia vs Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026

El Francia vs Marruecos fue uno de los mejores partidos de Qatar 2022 y el Mundial 2026 nos regalará una reedición de este choque. Los Leones del Atlas golearon previamente a Canadá para clasificar, y con la victoria de Francia, se confirmó la revancha.

Será el próximo jueves 9 de julio, a las 14:00 horas, cuando Francia y Marruecos vuelvan a encontrarse. ¿Se repite la historia o ahora sí veremos a los marroquíes imponerse?