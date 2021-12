El golazo de tiro libre de Liliana Mercado que llevó a Tigres a una nueva Final de Liga Femenil

¡Se mantiene la hegemonía universitaria! Tigres Femenil va por el tricampeonato en la Liga MX Femenil luego de aplastar 4-0 al América en la vuelta de las semifinales. Con global de 5-2, las felinas consumaron el boleto a su séptima final consecutiva y defenderán la corona… como ya es costumbre.

A diferencia de lo que ocurrió en la ida, Craig Harrington no mandó al América al ataque y tampoco apostó por la posesión de balón. Es bien sabido que Tigres Femenil domina la Liga, pero sufre sin el balón y son pocos los equipos que se atreven a quitárselo.

Consecuencia de ello es el resultado de estas semifinales. Mientras las ‘Águilas’ lograron imponer ciertas condiciones en el Azteca, la vuelta tuvo una tónica completamente diferente. Con errores frente a la portería y la intención de apelar a las faltas, las universitarias no lograron abrir el marcador en el 1T.

Sin embargo, el complemento llegó con un huracán felino que marcó todo lo que dejó ir en los primeros 135 minutos de la serie. Aun así hubo dudas con el trabajo de Karen Hernández, quien señaló una falta en lo que representó el primer gol de la noche.

El golazo de Liliana Mercado y la fiesta de Tigres Femenil

Liliana Mercado tiene un golpeo digno de envidiar que ya le ha permitido anotar incluso goles olímpicos. Esta vez no fue la excepción y rompió las redes ante una barrera que dejó mucho que desear y el ligero estirón de Renata Masciarelli.

Dicen por ahí que una vez que Tigres Femenil abre el marcador, no hay forma de frenarlas. Stephany Mayor descargó todas las emociones que guardó (y hasta los corajes que hizo al no poder imponerse) desde el punto penal. Ahí también hubo polémica porque algunos aficionados del América decían que no era penal… pero te dejamos el video para juzgar la jugada:

Y para cerrar con broche de oro, María Sánchez se hizo presente en el marcador con doblete. Se rumora que la seleccionada nacional dejará a Tigres Femenil para jugar en la NWSL con el Houston Dash; no obstante, mientras la moneda está en el aire aprovechó para lucirse una vez más en casa.

Las carencias del América por las bandas y a balón parado fueron exhibidas por la ’24’, que hizo de las suyas en la recta final para sentenciar la serie y firmar el pase de las felinas a su séptima final consecutiva.