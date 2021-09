22 goles, apagón en Toluca y el experimento fallido de TUDN que dejó la J10 de Liga Femenil

¡Adiós, Fecha FIFA! La Liga MX Femenil está de regreso y la J10 nos regaló 19 goles, entre muchas otras cosas. Para no perder la costumbre, Tigres se mantiene como líder del Apertura 2021, aunque esta vez no pudimos disfrutar de su partido completo en la televisión.

Los fans de las Amazonas tuvieron que recurrir a la página de Facebook del club ante una nueva modalidad de transmisión, implementada por TUDN. En otros temas, América decepcionó en su visita a Mazatlán y dejó ir puntos importantes; Atlas reaccionó y se reencontró con la victoria luego de 6 partidos.

Las reacciones ante el experimento en la transmisión de TUDN

Es bien sabido que la Liga MX Femenil es conejillo de indias en muchos aspectos, pero la J10 dejó a miles de aficionados molestos. Lo que originalmente era una fecha como cualquier otra, se modificó a través de algunos clubes y TUDN para ver 3 partidos al mismo tiempo… pero el resultado no fue el esperado.

Tigres vs Tijuana, Pumas vs FC Juárez y Toluca vs Puebla se empalmaron a las 19:00 horas. Bajo la promesa de anclar el duelo de las Amazonas e intercambiar el resto de los encuentros, el experimento no convenció, así que llovieron las críticas.

Los goles aparecieron en la pantalla al menos dos minutos después de que cayeran en tiempo real. Además, un sonido bastante particular entre un cambio de señal y otro. El resto de la transmisión incluyó entrevistas, que dejaron un mejor sabor de boca que los partidos en sí.

¡Se fue la luz en Toluca!

¿Qué pasa cuando se va la luz en un estadio? Normalmente, así sea en un sector pequeño, el encuentro se detiene hasta que el problema se soluciona. Al menos eso ocurre en los partidos varoniles porque la J10 de la Liga MX Femenil vivió un apagón que casi pasa desapercibido.

Poco antes del medio tiempo, varias luces se apagaron en el Nemesio Diez y la actividad siguió su marcha. Incluso se marcó un penal a favor de las Diablas, que Yamanic Martínez canjeó por el gol que representó el empate a uno.

Las extranjeras se hicieron sentir con León y Pachuca

Conforme avanzan las semanas, las futbolistas extranjeras que llegaron a la Liga MX Femenil tienen mayor peso en sus equipos y la J10 no fue la excepción. La panameña Marta Cox regresó inspirada de la Fecha FIFA y anotó un golazo en el duelo contra Necaxa.

Este sirvió para abrir el marcador, aunque el León terminó viéndose alcanzado en el marcador.

Por su parte, la argentina Ruth Bravo se estrenó con las Tuzas. Con una definición de lujo, la atacante acortó distancias en la visita al Estadio Akron, aunque de poco sirvió porque no alcanzó para empatar más tarde.

Además, Pachuca mandó al equipo en autobús desde la Bella Airosa, hasta su hotel de concentración en Jalisco. La Liga Femenil mantiene los largos y desgastantes viajes que afectan a muchas futbolistas.

Todos los resultados de la J10 de la Liga Femenil

Querétaro 1-1 Atlético de San Luis

Mazatlán 0-0 América

Atlas 3-0 Cruz Azul

Santos 2-2 Monterrey

Pumas 3-0 FC Juárez

Toluca 1-1 Puebla

Tigres 3-0 Tijuana

León 1-1 Necaxa

Chivas 2-1 Pachuca