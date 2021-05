Guillermo Almada, el ‘Guardiola uruguayo’ que le saca oro a la cantera de Santos Laguna

Llegó al futbol mexicano cuando Santos Laguna pasaba por una crisis de resultados, y nadie lo conocía. El equipo de inteligencia y búsqueda, sin embargo, ya tenía en la mira al uruguayo Guillermo Almada, quien tomó al equipo para cerrar el torneo Clausura 2019.

Tras la turbulenta salida de Robert Dante Siboldi en 2018, Santos apostó por Salvador Reyes, quien había sido auxiliar de Luis Fernando Tena desde que México conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, pero a ‘Chavita’ no le fue bien y fue despedido en ese 2019.

Almada, un admirador de Josep Guardiola

Almada nació el 18 de junio de 1969, y para ese entonces, La Comarca lagunera tenía dos equipos en Primera División, los Diablos Blancos de Torreón y el Laguna FC, ambos desaparecidos.

Como jugador, ‘El Guille’ Almada no fue malo, pero tampoco fue una figura en los 10 equipos en los que se desempeñó como mediocampista. Era un jugador aguerrido, fiel al estilo charrúa, con poco gol, pero buena pegada. Dentro del futbol ha destacado más como estratega y se ha definido como un admirador de Josep Guardiola.

“Soy admirador de Guardiola, así como de otros técnicos”, dijo como entrenador del Barcelona de Guayaquil, de Ecuador, donde fue conocido como ‘El Guardiola uruguayo’. En su país natal dirigió al modesto Tacuarembó y River, pero antes de llegar a México su obra maestra la hizo en Ecuador, donde dirigió al Barcelona por casi cuatro años.

Entre los 50 mejores estrategas del 2017

Tiene tal prestigio en dicho país que ha sonado para dirigir a la Selección y en 2017, la revista británica, Four Four Two, lo incluyó en la lista de los mejores 50 estrategas del año, en el puesto 47.

En Uruguay forma parte de los candidatos para reemplazar a Óscar Washington Tabárez cuando llegue el momento, pero también suena para Peñarol, sin embargo, se ha mantenido en Santos, con el que tiene un contrato que se renueva cada año, dependiendo de los resultados.

Guillermo Almada y la proyección de la cantera

Almada armó a Santos con jugadores que ya conocía, como el caso de Fernando Gorriarán, a quien dirigió en River Plate de Uruguay. Conocía del futbol ecuatoriano a Ayrton Preciado y compaginó con su compatriota, Brian Lozano.

Sin embargo, su máxima característica en Santos ha sido la exposición y proyección a jugadores de la cantera ante las constantes ventas de jugadores el equipo lagunero, que además se combinaron en los últimos torneos con lesiones, y a pesar de ello, ha hecho de Santos un equipo atractivo, especialmente por ser un equipo aguerrido.

En 2020 perdió a uno de sus mejores jugadores, Gerardo Arteaga, y encontró en Omar Campos a un excelente sustituto. A inicios del 2021 se desprendió de Julio Furch y Octavio Rivero y el club fichó a Jeraldino, quien no dio el ancho, por lo que proyecto a Eduardo ‘Mudo’ Aguirre y a Santiago Muñoz, quienes en poco tiempo ya tienen mercado.

Cuando se fue Jonathan Orozco dejó el arco en manos de Carlos Acevedo y en ante la baja del ‘Gallito’ Vázquez y Ulises Rivas, convirtió a Alan Cervantes en el escudero de Gorriarán.

“Nosotros somos la piedra en el zapato a la que nadie quiere enfrentar. Creo en mis jugadores. Si el rival deja la pie, nosotros dejaremos sangre, y si el rival deja sangre, nosotros dejaremos un pedazos de dedo o algo en pos de dejarle alegría a nuestra gente”.