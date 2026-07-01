Lo que necesitas saber: El México vs Inglaterra se juega el domingo 5 de julio a las 18:00 hrs, en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra sabe que el duelo contra México en los octavos de final del Mundial 2026 será muy complicado. Y que si quieren ser campeones, deben superar este tipo de ‘partidos difíciles’.

Según Harry Kane, una de las ventajas que tiene México, además del nivel que han mostrado, es que juegan de locales y claro que la localía pesa, más en una Copa del Mundo.

A diferencia de otros rivales, los ingleses no se confían, ni dan por hecha su victoria; por el contrario, tienen que preparar un plan infalible para eliminar a una selección que tiene hambre y corazón, la mexicana.

Fotografía @England vía X

Harry Kane espera un juego difícil con México

Las únicas dos victorias que tiene México contra Inglaterra las consiguió jugando en territorio azteca. Y esos antecedentes nos hablan de que no será un partido sencillo para los ingleses, algo en lo que coincide Harry Kane.

El capitán de los ‘Tres leones’ sabe que la localía pesa mucho y puede ser factor en contra para ellos. “México en México es tan grande como puede ser en una Copa del Mundo; el ambiente será increíble”.

Sin embargo, cualquier equipo que quiera ser campeón del mundo en esta o cualquier otra Copa del Mundo debe jugar partidos difíciles para demostrarse a sí mismo que tiene todo lo necesario para ganar.

“(El partido) será difícil por muchas razones diferentes, pero en la última instancia, si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por juegos difíciles con muy buenos equipos como México en casa”. Dijo Kane después de avanzar a los octavos de final.

Estadio Ciudad de México 2026 / Mexsport

Aunque además de la localía, Inglaterra también deberá luchar contra la altura de la Ciudad de México, no están acostumbrados a jugar a 2,240 metros sobre el nivel del mar y eso también les puede afectar.

Ya veremos lo que Inglaterra y México pueden hacer para ganar el partido. Aunque esperamos que al silbatazo la afición cante ‘Hasta que te conocí’ y no ‘Wonderwall’.