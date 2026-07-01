Lo que necesitas saber: Inglaterra tiene ventaja en el historial frente a frente, pero nunca le ha podido ganar a México como visitante

México vivirá la prueba más complicada del Mundial 2026 en octavos de final, pues el rival siempre sí será Inglaterra. ¿Recuerdas cuántas veces los hemos enfrentado y cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra los Tres Leones ?

Justo estamos acá para un recuento breve del historial entre México e Inglaterra previo a su duelo de octavos en el Estadio Ciudad de México.

México va contra Inglaterra en el Mundial 2026 / Foto: Luis Abraham Balderrama

Así le ha ido a México vs Inglaterra: Los resultados de su historial frente a frente

Naturalmente el récord para México ante Inglaterra es negativo. En 9 partidos la marca es de 2 victorias, 1 empate y 6 derrotas, con 4 goles a favor por 23 en contra.

El primer enfrentamiento se remonta a 1959 con triunfo de México, pero el más reciente ocurrió en 2010 con victoria para Inglaterra. Ojo, la mayoría han sido juegos amistosos; el único antecedente en mundiales fue en Inglaterra 1966 con derrota para la Selección Mexicana.

A continuación el historial completo:

1959: México 2-1 Inglaterra (amistoso)

1961: Inglaterra 8-0 México (amistoso)

1966: Inglaterra 2-0 México (Mundial)

1969: México 0-0 Inglaterra (amistoso)

1985: México 1-0 Inglaterra (amistoso)

1986: Inglaterra 3-0 México (amistoso)

1997: Inglaterra 2-0 México (amistoso)

2001: Inglaterra 4-0 México (amistoso)

2010: Inglaterra 3-1 México (amistoso)

Inglaterra, rival de México en el Mundial 2026 / Foto: MexSport

¿Cómo le ha ido a Inglaterra jugando en México?

Pero recordemos que el partido se juega en el Estadio Ciudad de México y allí el historial de Inglaterra contra la Selección Mexicana es negativo.

México e Inglaterra se han enfrentado tres veces en territorio mexicano y los ingleses nunca han podido ganar . Jugando en nuestro país, el saldo es de 2 victorias y 1 empate para México.

El primer partido fue en el Estadio Olímpico Universitario con victoria de 2-1 para México.

El segundo fue en el entonces llamado Estadio Azteca con empate 0-0, en 1969.

El tercero ocurrió en 1985, también en el Estadio Ciudad de México, con triunfo para el Tricolor 1-0.

Cabe recordar, además, que la última vez que Inglaterra jugó en el Coloso de Santa Úrsula, perdieron con Argentina en cuartos de final del Mundial de 1986. Su único triunfo en ese estadio fue contra Paraguay en octavos de ese mismo torneo.

El próximo domingo 5 de julio se escribirá un nuevo capítulo entre México e Inglaterra y estaremos aquí para actualizar el historial.