Se va otro niño héroe: Héctor Moreno se nos retira del futbol

Lo que necesitas saber: Héctor Moreno terminará el Apertura 2025 con Rayados antes de retirarse

Héctor Moreno no seguirá jugando futbol de manera profesional. Él mismo confirmó su retiro a través de sus redes sociales este 17 de octubre, cerrando una carrera llena de éxitos, experiencia en Europa y ser parte de aquella Selección Mexicana que ganó el Mundial Sub 17 en 2005.

Héctor Moreno se rerita / Foto: MexSport

Héctor Moreno anuncia su retiro del futbol

“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Con el corazón lleno de emociones, anuncio mi retiro del futbol después de más de 20 años entregado al deporte que marcó mi vida”, fueron las palabras de Héctor Moreno en sus redes.

El defensa mexicano agradeció a todos quienes estuvieron en su larga carrera, desde sus entrenadores, compañeros y amigos, hasta sus papás y familiares que creyeron en su sueño.

“Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista”, le dedica a sus padres. “Me voy con la certeza de haberlo dado todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias, futbol. Gracias, vida. Gracias, Dios”.

Importante mencionar que Héctor Moreno terminará el torneo actual con Rayados, por lo que igual y vemos algún homenaje, juego de despedida o incluso se va como campeón del futbol mexicano si Monterrey consigue la sexta.

Héctor Moreno se rerita / Foto: MexSport

Héctor Moreno, de niño héroe al futbol europeo

Héctor Moreno comenzó su carrera en los Pumas, equipo con el que debutó en primera división, y el que le permitió dar el salto a Europa en 2008. En esa etapa, como canterano de Pumas, fue parte de la Selección Mexicana que ganó el Mundial Sub 17 en 2005, su más grande logro con el Tricolor.

Llegó a Países Bajos con el AZ Alkmaar, donde consiguió su primer título de la Eredivisie en 2009. De 2011 a 2015 fue jugador del Espanyol de Barcelona y regresó a Países Bajos para ganar otro título de liga con el PSV.

Roma y Real Sociedad completaron su trayectoria en Europa, antes de jugar en el futbol de Qatar, y regresar finalmente a la Liga MX con Rayados desde 2021.

Héctor Moreno se va del futbol luego de jugar cuatro mundiales con México (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Nada menos que Hugo Sánchez lo debutó con el Tricolor en 2007, cuando tenía 19 años.