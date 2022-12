Helmut Marko ve a Checo ganando una o dos carreras en 2023: "No veo que pueda retar a Verstappen"

La temporada 2023 no será un paseo para Red Bull como lo fue en 2022, pues la pelea por los triunfos no será cosa de dos, sino de tres escuderías, luego de que Mercedes volviera a los planos más importantes con Lewis Hamilton y George Russell, mientras que en Ferrari se mantendrá fuerte, aunque Helmut Marko no se preocupa tanto por el equipo italiano.

Red Bull fue sancionado por superar el límite de presupuesto en la temporada 2021, por lo cual fue sancionado con menos tiempo en el túnel de viento respecto al resto de escuderías. Este túnel de viento es sumamente importante en el desarrollo de la carga aerodinámica de los autos, por lo cual Ferrari y Mercedes podrán sacar ventaja de esto previo al inicio de la temporada, principalmente el equipo alemán, por el hecho de contar con Lewis Hamilton.

Helmut Marko se preocupa más por Mercedes que por Ferrari

Marko consideró que si bien Ferrari será un equipo incómodo, Charles Leclerc no se ha desarrollado lo suficiente como par poner en predicamentos a Red Bull en 2023, pues consideró que es un piloto que aún comete errores, a diferencia de Hamilton.

Getty images

“Veo a Ferrari fuerte para 2023, pero Mercedes lo será aún más en el global. Y, además, cuentan en sus filas con Lewis Hamilton, quien sigue siendo un piloto top y lo normal es que vuelva a ganar carreras. Por otro lado, Mercedes ha avanzado mucho durante todo el año y aunque aún no están a nuestro nivel, tienen más tiempo de túnel de viento para desarrollar su coche. Por su parte, Ferrari también cuenta con un muy buen piloto como es Leclerc, pero éste sigue cometiendo errores”, dijo a Sport Bild.

Red Bull debe mejorar en fiabilidad

Más allá de la sanción que limita a Red Bull en el túnel de viento, Helmut Marko consideró que la principal tarea del equipo de cara a la temporada 2023 es la fiabilidad de los autos, pues recordó que al inicio de la temporada 2022 tanto Checo como Max Verstappen tuvieron que abandonar por averías, además de que en el Gran Premio de Brasil la configuración de los autos no fue la adecuada, pero el asesor de Red Bull se encomendó a Verstappen.

“Tenemos potencial de mejora en el apartado de la fiabilidad. En las primeras tres carreras de 2022, nos retiramos tres veces por una avería. Y en Brasil, la puesta a punto no fue la correcta. Firmamos una temporada excepcional, pero no todo fue perfecto. Y aún seguimos necesitando alcanzar la perfección para doblegar a Mercedes y Ferrari. Aunque no estoy demasiado preocupado. Vamos por un buen camino para 2023 y con Max tenemos al mejor piloto de la parrilla”, elogió una vez más el directivo.

Getty Images

Ni Checo ni ningún otro piloto al nivel de Verstappen

En cuanto al rendimiento de Checo, Marko consideró que el mexicano puede ganar carreras en 2023, pero ni él ni ningún otro piloto de la parrilla del 2023 está al nivel de Max Verstappen. El mexicano tuvo roces con el neerlandés al final de la temporada anterior después de que el europeo se negara a cederle el sexto lugar en Brasil, como se lo había pedido la escudería.

“Checo ciertamente puede ganar una carrera o dos. Pero de momento no veo que pueda retar a Max durante toda una temporada. En general, no veo que alguien con los mismos requisitos previos pueda hacer esto actualmente”.