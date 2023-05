Helmut Marko tiene la costumbre de hablar mucho, a veces de más, sobre lo que sea. Puede hablar de Red Bull, tirarle a Checo Pérez (esa es de sus favoritas) y hasta mandar algunos recaditos a pilotos de otras escuderías, como es el caso de Lewis Hamilton y su posible salida a Ferrari.

Así mero, Helmut Marko opinó sobre los rumores que ponen al británico en la escudería italiana para 2024. Ya se habla de que Ferrari prepara una cantidad exorbitante para amarrarlo y justo por eso el asesor de Red Bull entró en la conversación.

Helmut Marko tira pedrada a Lewis Hamilton por su posible salida a Ferrari / Foto: Getty

Helmut Marko ya dio su opinión sobre la posible salida de Lewis Hamilton a Ferrari

Este 2023 la batalla por el campeonato de pilotos claramente está entre Max Verstappen y Checo Pérez, pero hace un par de años, en el 2021, el título se definió en la última carrera entre el neerlandés y Lewis Hamilton.

Eso desató una rivalidad que si bien ha venido a menos recientemente, no se olvida. Por eso en Red Bull tienen bien checadito a Lewis Hamilton y están pendientes de ese rumor que lo pone fuera de Mercedes para el siguiente año.

Helmut Marko tira pedrada a Lewis Hamilton por su posible salida a Ferrari / Foto: Getty

Helmut Marko no lo ve nada descabellado porque, según lo que conoce del británico, en estos momentos le tiene mucha envidia a Verstappen. El asesor de Red Bull considera que si Lewis Hamilton va a Ferrari, será para volver a superar al neerlandés al menos en lo ecónomico.

Helmut Marko tira pedrada a Lewis Hamilton por su posible salida a Ferrari / Foto: Getty

Hamilton no soporta no ser No. 1 y por eso buscaría a Ferrari, dice Helmut

¿Recuerdas que mencionamos la exorbitante cantidad de dinero que Ferrari le ofrecería a Lewis Hamilton? Pues sí, Helmut Marko cree que eso sería lo único que llevaría al británico a la escudería italiana.

Dice que Hamilton no soporta estar detrás de Verstappen tanto en lo deportivo como en lo económico (porque Lewis fue el piloto mejor pagado y ahora lo es Max), y como sabe que no podrá ganarle en la pista, buscará al menos volver a ser el mejor pagado de la Fórmula 1.

Helmut Marko tira pedrada a Lewis Hamilton por su posible salida a Ferrari / Foto: Getty

“Hay dos cosas que molestan a Hamilton. 1, que ya no es campeón del mundo y le será difícil volver a serlo. No hay lugar para él en Red Bull y no sabemos si Ferrari será mejor para él que Mercedes. Lo segundo, no está feliz de ya no ser el piloto con mayores ingresos en la Fórmula 1. Ese es Verstappen ahora. Al menos eso podría cambiar con la ayuda de Ferrari“, dijo para F1 Insider.

Helmut Marko tira pedrada a Lewis Hamilton por su posible salida a Ferrari / Foto: Getty

Tsssss pedradota. Pero bueno, en realidad la opinión importante en el tema de la posible salida de Lewis Hamilton a Ferrari estará entre el piloto y Mercedes. Todo depende de si se llega a un acuero para renovar su contrato o no y sobre eso ya rompió el silencio el mismísimo Toto Wolff.