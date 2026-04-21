Lo que necesitas saber: La infraestructura envejecida, el mantenimiento insuficiente y las fallas operativas son lo que ha causado los recientes incendios en las instalaciones de Pemex y los derrames de petróleo en costas mexicanas.

Otra vez más se registró un derrame petrolero en costas mexicanas, esta vez en Yucatán… y aunque según informaron no está relacionado con lo ocurrido en Tabasco y Veracruz, nos hace cuestionarnos el por qué están ocurriendo estos incidentes recientemente y que tanto tiene que ver Pemex en ellos.

Derrame petrolero en México // Foto: Red Corredor Arrecifal del Golfo Mx

Derrames e incendios en instalaciones de Pemex: 6 incidentes en dos meses

Y es que con este nuevo derrame petrolero registrado el 17 de abril y contenido en su totalidad unos días después, han ocurrido al menos 6 incidentes en distintas instalaciones de Pemex entre marzo y abril de este año.

Recuento de incidentes

El primero de los que te hablamos es el incidente registrado a principios de marzo y el que trajo de vuelta a la conversación el problema ambiental del derrame petrolero. Durante todo el mes se extendió a más de 630 km de litoral y causo graves daños en el ecosistema.

El 17 de marzo, ocurrió un fuerte incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Tras el incidente, las autoridades informaron que al menos 5 personas murieron.

Y el 9 de abril, en esa refinería se registró otro incendio en una bodega de coque dentro del complejo. Aunque esta vez fue controlado en pocas horas y no hubo personas lesionadas.

Incendio en refinería de Pemex // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

El 12 de abril, se reportó un derrame de diésel en la refinería de PEMEX Deer Park, el cual llegó hasta el Canal de Navegación de Houston. En ese caso, el incidente fue contenido por personal especializado.

Dos días después, en el arroyo “Hueleque”, en Poza Rica, se detectó la presencia de residuos de aceite, lo que hizo que Pemex activara un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.

Y el más reciente ocurrió el pasado 17 de abril, cuando las autoridades detectaron una fuga de producto remanente en un ducto marino fuera de operación en Progreso, Yucatán.

Limpieza del litoral // X:@Pemex

¿A qué se deben estos incidentes?

Aunque tanto los incendios en las instalaciones como los derrames de petróleo en costas mexicanas han ocurrido por diferentes motivos, los incidentes sí tienen factores clave para que ocurrieran.

La infraestructura envejecida, el mantenimiento insuficiente y las fallas operativas son lo que ha causado tanto daño al medio ambiente en tan solo dos meses.

Incluso las autoridades han mencionado que los problemas se deban al mal clima o fuertes lluvias (como el más reciente derrame de hidrocarburo en Coatzintla).

En algunos casos Pemex no tiene relación directa y las autoridades han asegurado que los incidentes recientes no representen riesgo para la población.

Sin duda, estos escenarios han demostrado que Petróleos Mexicanos enfrenta una crisis que debe hacer frente para evitar nuevos incendios y derrames petroleros.