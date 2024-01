Lo que necesitas saber: Es fundador de la liga inglesa, pero también conoce el infierno del descenso

Mucho tiempo denominados como villanos, por la segunda parte de su nombre, pero el Aston Villa no es un equipo que sea antagonista ni mucho menos… todo lo contrario, podemos ponerlo como protagonista.

Sí, no es un club que tenga muchos haters en el mundo, seguro en Inglaterra sus rivales no simpatizarán con él, pero eso no significa que sean unos auténticos villanos.

¿Por qué protagonistas? Lo que ahora conocemos como Premier League, el Aston Villa la conoció como Football League en 1888. Fue uno de los 12 equipos fundadores y acá entre nos, el subcampeón de la primera liga en Inglaterra.

La actualidad de ‘The Villians’ es brillante – Foto: Getty Images

Origen, escudo e historia del Aston Villa

Nada más como carta de presentación, en este 2024 el club cumplirá 150 años y eso lo convierte en uno de los equipos más viejitos de todo el futbol y acá contamos un poco de su historia.

Se podría decir que todo comenzó bajo una lámpara de gas, por más increíble que parezca. En 1874, cuatro hombres en Heathfield Road (un barrio) hablaron sobre crear un club de futbol y nació la idea del Aston Villa.

John Hughes, William Price, George Matthews y William Scattergood fueron los cuatro responsables de que el club naciera, primero pensando en el Rugby y finalmente, decantándose por ser un equipo de futbol.

Una de las primeras fotos del Aston Villa – Foto: avfc.co.uk

Después de esa reunión bajo la lámpara de gas y con George Ramsay, secretario del equipo, el Aston Villa entró por primera vez a la Copa FA y no tuvo final feliz porque se retiraron en la segunda ronda.

¿Cómo surge el escudo? Recuerdan a George Ramsey, bueno, el secretario también es medio responsable del escudo junto a William McGregor, uno de los creadores de la liga inglesa.

Su influencia y aportaciones al equipo hicieron que el Aston Villa adopte El León Rampante de Escocia (Ramsay era de dicho país). Ese espíritu hizo del león heráldico la elección perfecta para representar los valores del club.

Los leones parte central del origen del equipo – Foto: Getty Images

