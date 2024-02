Lo que necesitas saber: Estuvo solo dos temporadas en la NFL, ambas con los Raiders y en su segunda campaña casi no jugó

Posiblemente lo conozcan por su papel de Apollo Creed en ‘Rocky’, o como un musculoso militar en ‘Depredador’ o como Greef Karga en ‘The Mandalorian’, pero Carl Weathers era mucho más que eso.

Su físico impresionante lo llevó a interpretar a personajes con un desgaste físico de proporciones épicas, pero, esa fisionomía no fue para darle vida a esos personajes, sino para su carrera deportiva.

Porque Carl Weathers, antes de ser un actorazo, fue jugador de futbol americano colegial y llegó hasta la NFL con un equipo lleno de ‘Malotes’… los Raiders de Oakland.

En su papel de Apollo Creed – Foto: Getty Images

Su carrera colegial, llegada a la NFL y preparación para ser actor

No es casualidad que haya jugado futbol americano, tampoco que haya sido un afamado actor, pues todos los caminos que eligió en su juventud lo llevaron a la NFL y Hollywood, respectivamente.

Comenzó su carrera colegial como ala defensiva en Long Beach City College y posteriormente se transfirió a la Universidad de San Diego State. Ganó el Pasadena Bowl de 1969 y recibió una maestría en artes teatrales -ya se preparaba para ser actor-.

Desafortunadamente, no logró que ningún equipo lo eligiera en el Draft y llegó como agente libre a los Raiders de Oakland en 1970, en la posición de linebacker.

Carl Weathers en los Raiders – Foto: Captura de pantalla

Su primera temporada fue la más espectacular, jugando siete partidos de temporada regular y dos de playoffs. Para la siguiente temporada, el tiempo en el campo para Carl Weathers disminuyó y terminó cortado del equipo.

Ahí no terminó su camino en los deportes, porque la leyenda del cine intentó seguir en los BC Lions de la liga profesional en Canadá por dos años. En sus temporadas bajas, se inscribió a la licenciatura en teatro en la Universidad de San Francisco State.

En 1974, cuando se graduó en teatro puso fin a su carrera como jugador profesional sin tantos éxitos como hubiera deseado, pero con una formación histriónica que aprovechó en los años siguientes.

Carl Weathers y el insultó que lo convirtió en leyenda del deporte

Se honra la vida y carrera de Carl Weathers, porque a los 76 años de edad falleció, dejando a muchos fans de las sagas donde participó con el kokoro en mil pedacitos.

Hizo la audición para estar en ‘Rocky’ y aunque había mucha competencia, un insulto a Sylvester Stallone le hizo ganar el papel de Apollo Creed, que lo llevó a la fama mundial.

“Leímos la escena y, al final, no sentí que la escena había terminado, y estaban en silencio y hubo un momento de incomodidad. Así que solté: ‘Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar’“, dijo Carl Weathers The Hollywood Reporter.

Básicamente, insultó a la estrella, guionista y director de la película en la que trabajaría, aunque sin intención de querer lastimar a Sylvester Stallone de ninguna manera.

El resto es historia, porque Carl Weathers ya tenía una carrera como actor antes de ‘Rocky’, pero el Semental Italiano lo catapultó a niveles de leyenda dentro de su pasión, la actuación.

Escena de la película ‘Rocky’ – Foto: Getty Images

Te puede interesar