Murió a los 76 años Carl Weathers, actor de 'Rocky' y 'The Mandalorian'

Lamentablemente, el 2024 arrancó con noticias para el mundo del entretenimiento. Lo decimos porque este 2 de febrero nos enteramos de la triste muerte a los 76 años de Carl Weathers, director y actor que apareció en varios programas de televisión, series y películas queridas, como Rocky, Predator, The Mandalorian, Happy Gilmore, Action Jackson.

De acuerdo con Deadline, el fallecimiento de Weathers lo confirmó su propia familia (aunque no mencionaron la causa oficial de muerte), quienes a través de un comunicado le dedicaron las siguientes palabras para despedirlo y recordar el enorme legado que deja.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024… Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo”.

Uno de los papeles más recordados de Carl Weathers es el de Apollo Creed en la saga de ‘Rocky’/Foto: Getty Images

Repasemos brevemente la carrera de Carl Weathers

Carl Weathers nació el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans. En un inicio se dedicó a jugar futbol americano e incluso llegó a ser profesional. Sin embargo, en 1974 se retiró para siempre del deporte y dejó al equipo de los Oakland Raiders por su verdadera pasión y vocación: la actuación.

A lo largo de su carrera, Weathers apareció en más de 75 películas y programas de televisión durante casi 50 años de carrera cinematográfica. Su debut en la pantalla grande fue en 1975, con cintas como Kung Fu y Friday Foster, las cuales –para ser honestos– pasaron sin pena ni gloria. Aunque por ahí tuvo una participación en Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg.

Sin embargo, Carl Weathers alcanzó el estrellato en 1976, cuando lo eligieron eligieron para el papel de Apollo Creed en la película Rocky, junto a Sylvester Stallone. Interpretó a este personaje en las cuatro primeras películas del boxeador italiano, convirtiéndose de enemigo a su principal amigo y entrenador.

En los últimos años, Carl Weathers volvió a brillar con sus papeles en ‘The Mandalorian’ y ‘Toy Story’

Para 1987, Weathers dio vida a George Dillon en Predator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y un año más tarde fue la estrella de la película Action Jackson. Otro de sus papeles recordados es el de Derick “Chubbs” Peterson en Happy Gilmore junto a Adam Sandler, la cual le trajo consecuencias graves, pues terminó gravemente herido tras caer en una escena, lo que le provocó años de dolor.

En cuanto a la televisión, Carl Weathers apareció en episodios de series como Starsky and Hutch, Barnaby Jones, Switch, The Streets of San Francisco, Street Justice y otros programas populares. De ahí en adelante tendría altibajos en su carrera, pasando por la gran pantalla y por diferentes producciones televisivas.

Para 2013, Weathers prestó su voz para el personaje de Combat Carl en el especial de televisión Toy Story of Terror, y seis años después repetiría este papel para Toy Story 4. Recientemente lo vimos en la serie de Disney+, The Mandalorian durante sus tres temporadas, interpretando a Greef Karga, el jefe del Gremio de Cazarrecompensas.

Además de dar vida a Karga, Carl Weathers dirigió algunos episodios de la segunda y tercera temporada, e incluso recibió una nominación al Emmy en 2021.

Carl Weathers además de interpretar a Greef Karga, dirigió un capítulo de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’/ Foto: Francois Duhamel/ Lucasfilm Ltd./Entertainment Weekly

