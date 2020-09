El futbol tiene caminos que pocos se esperan o pocos conocen. Uno de ellos es el de Donny van de Beek, el mediocampista holandés que pasó de ser granjero, trepando árboles y cuidando animales, a ser el refuerzo estelar del Manchester United.

El Manchester United hizo oficial la contratación de Donny van de Beek para la próxima temporada. El mediocampista holandés de apenas 23 años llegó procedente del Ajax por 44 millones de euros y firmó hasta junio del 2025, según reportes de Transfermarkt.

Junto a Bruno Fernandes, quien llegara el año anterior y se convirtió en un amuleto para los de Old Trafford, Donny van de Beek planea darle frescura al medio campo. Fue parte de la generación dorada del Ajax que los llevó hasta las semifinales de la Champions League. Misma de la que sólo sobrevive el arquero, André Onana.

Donny van de Beek es el primer refuerzo del Manchester United para la nueva temporada de la Premier League. Si bien, el arranque de liga está marcado para el sábado 12 de septiembre (acá te dejamos el calendario), el equipo de Solskjaer tiene un permiso especial para arrancar una semana más tarde. Al igual que el Manchester City, fue por los compromisos europeos que tenía de la campaña anterior.

De cuidar animales a ser del Manchester United

La historia de Donny van de Beek no es como la de la mayoría de los futbolistas. Los que nacen con el sueño de patear el balón y convertirse en los mejores del mundo. No, al holandés no le importaba el futbol cuando era pequeño y por eso se dedicaba a cuidar animales.

Originario de Nijkerk, en Holanda, Donny van de Beek era una apasionado de trepar árboles y pasar el tiempo con los animales. Fue así que le nació un especial cariño por las aves, al grado de trepar hasta el techo de la granja de sus padres para estar cerca de ellas.

¿El futbol? No pasaba por la mente del joven holandés a quien sí le interesaban otro tipo de cosas pero nada que ver con el deporte hasta que un día, cuando era muy pequeño, su papá lo llevó a ver un partido y le pasó lo que a la mayoría nos pasa, se enamoró.

Van de Beek presenció un partido en el estadio del Ajax y eso le bastó para convertir al futbol en su nueva pasión. Después comenzó su camino con los Veensche Boys, equipo con el que realizó su primer entrenamiento y quedaron encantados con él.

Fue ahí donde Donny van de Beek perfeccionó sus habilidades y se convirtió en ese mediocampista de toque exquisito que pone pases únicos. Llamó la atención de varios clubes pero él tenía en mente al equipo que hizo que se enamorara del futbol: el Ajax.

El Ajax aceptó a un Donny van de Beek de 11 años en su academia y desde entonces, nunca dejó de crecer, futbolísticamente hablando. Eso sucedió en 2008 y seis años después, ese jovencito holandés se ganó el ascenso al primer equipo.

La salida de Donny van de Beek se da con casi 200 partidos disputados con el Ajax, en los que marcó 41 goles y dio 33 asistencias. En total ganó tres títulos todos en el maravilloso 2019 y fueron: la Eredivisie, la Supercopa de Holanda y la Copa de Holanda.