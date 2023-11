Lo que necesitas saber: Son más de tres décadas con el legendario intro de los videojuegos

Gamer que se respete, ha escuchado miles de veces la presentación de los videojuegos de EA Sports. Sí, aquella a la que no se le podía saltar y se convirtió en un himno… 2It’s in the game”.

La verdad es que hasta le agarramos cariño a dicha frase, tanto que si ponemos en mute algún videojuego de Electronic Arts, alguien más o tú mismo harán la voz muy similar a como suena en realidad y es algo casi mecánico en el cerebro.

Y después de que por más de tres décadas, esa voz y esa frase se han convertido en casi un soundtrack de nuestras vidas, podemos asegurar que no tienen ni idea de quién es la persona detrás de esa frase, pero aquí acabaremos con esa incógnita.

EA Sports presenta su nuevo videojuego deportivo – Foto: Captura de pantalla

¿Quién es la voz detrás de la frase “EA Sports, it’s in the game”?

Si están pensando que un actor famoso o de renombre fue el encargado de darle voz a una de las frases más icónicas de los videojuegos, les tenemos que decir que están totalmente equivocados.

Tampoco es alguien que trabaja en EA Sports y se trata de un actor que hizo un favor para que su voz se quedara grabada en la mente de millones de jugadores de videojuegos de deportes.

Es un actor nacido en Canadá y llamado Andrew Anthony. Y aunque no es un actor de renombre ni ha participado en grandes producciones hollywoodenses, sí tiene un pequeño lugarcito en el kokoro de millones de fans gamers por su frase: “EA Sports, it’s in the game”.

La voz y cara de “It´s in the game” – Foto: Getty Images

La historia de cómo estuvo a punto de no ser esa frase

Andrew Anthony no hizo casting para hacer el comercial, de hecho, llegó a EA Sports más por casualidad. En entrevista para Talksports, mencionó que todo comenzó a inicios de la década de los 90’s.

El actor tenía un amigo que trabajaba en una empresa de publicidad que colaboraba con Electronic Arts. Dice que en aquel momento eran sólo siete personas las que trabajaban en EA.

Eso sí, no cobró ni un centavo por hacer la mítica frase que todos conocemos, pero le pagaron el viaje de Canadá a Estados Unidos para ver a su amigo y grabar el intro.

Una de las curiosidades más grandes es que la frase “It´s in the game” no era ni la que se iba a grabar: “Originalmente decía ‘si está en el juego, EA Sports, está en el juego‘”.

Ahora ya conocen al hombre que nos sacó tantas sonrisas con una sola frase, porque el simple hecho de escuchar ese “EA Sports, It’s in the Game” era singo de que pasarías grandes horas de videojuegos.

El tutorial de Andrew Anthony para decir la frase con una pronunciación correcta

