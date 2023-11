Lo que necesitas saber: Iván Barton es el árbitro señalado por su supuesta mala actuación en el México vs Honduras

Si pensaban que el partido entre la Selección Mexicana y Honduras, sería uno de esos para darle vuelta a la página y seguir adelante con las vidas de todos, les tenemos que decir que no es así.

La FemexFut sí quisiera que todos olvidarán el bochornoso partido de México ante Honduras, porque quedaron señalados más de uno de los jugadores en el campo.

Por Honduras, se rehusan a darle vuelta a la página porque argumentan que el partido fue “un robo” y que los perjudicaron gacho para que la Selección Mexicana fuera a Copa América.

La Selección Mexicana enfrentó a Honduras en el Estadio Azteca – Foto: Agencia Mexsport

Las palabras de Jorge Salomón, presidente de la Federación en Honduras

Si alguien llegó muy enojado a Honduras, ese fue Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth. A su llegada habló con un medio de aquel país y arremetió contra el arbitraje.

“Nos vimos afectados por el tiempo extra, luego en penales también. Vamos a analizar lo que vamos a hacer legalmente, fue un arbitraje, más que casero“, dijo el mandamás del futbol en aquel país.

Y no se limitó a eso nada más, habló directamente de ciertas acciones puntuales que perjudicaron, en sus palabras, a la Selección de Honduras en el Estadio Azteca.

Además del tiempo agregado en el tiempo regular, que a sus ojos fue excesivo, también señaló los cánticos por grito homofóbico y que el árbitro no detuvo el partido para seguir los protocolos, fueron detonantes para pensar en acciones legales.

Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth – Foto: Captura de pantalla

¿Qué podría suceder si toman acciones legales?

Acá es donde llega el balde de agua fría para Honduras, porque realmente son pocas las acciones legales que se podrían tomar para el partido de México y Honduras.

Primero, en caso de que busquen repetir el encuentro, no podría suceder porque no hay un error grave que incida en el marcador (penal mal pitado o gol en fuera de juego).

El tema del tiempo agregado por Iván Barton, es mero tema de apreciación y en las reglas del IFAB, menciona que el árbitro deberá cronometrar el tiempo, por lo que todas las indicaciones irán al informe o acta del partido.

La segunda tarjeta que vio Edrick Menjivar en el partido – Foto: Agencia Mexsport

Hablamos de que no se podría repetir un partido, porque el VAR tampoco afectó en nada y no tiene injerencia en las decisiones de cuánto agregar o no, por lo que no habría jugada revisable en el VAR y así lo dice la IFAB para darle validez a un partido.

Errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR (al igual que sucede con la detección automática de goles o DAG)

Decisiones erróneas en las que haya participado el VAR (puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral)

Decisiones de no revisar un incidente

Revisiones de situaciones o decisiones no revisables

O sea, lo único que le quedaría a la Fenafuth, sería buscar que castiguen al árbitro que para ellos, perjudicó a Honduras. Pero, se tendría que revisar el acta para ver si el silbante sí anotó todo el tiempo agregado que dejó en el partido.

México no tendría nada que ver en dichas acciones legales – Foto: Agencia Mexsport

