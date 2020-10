La Semana 4 de la NFL está por comenzar, más allá del coronavirus y con un partido nada prometedor pero que podría ser más interesante de lo que muchos piensan.

El jueves 1 de octubre a las 19:20 horas, Jets y Broncos se enfrentarán buscando su primera victoria de la temporada. Sí, tuvieron que esperar hasta la Semana 4 de la NFL para conseguir su primer triunfo, a menos que terminen empatados.

Ver en YouTube

El único juego de la Semana 4 de la NFL que no tiene horario ni fecha es el Titans vs Steelers. Debido a la pandemia del coronavirus, el partido que se disputará en Tennessee podría disputarse el lunes 5 o el martes 6 de octubre o quizá hasta cambiar de semana, pero aún no se sabe.

Sin embargo aún así, la nueva fecha de la NFL está por protagonizar partidos histórico y atractivos que no te puedes perder. Por eso acá te vamos a decir cuáles son los encuentros que no te puedes perder por nada.

Los partidos imperdibles de la Semana 4 de la NFL

Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Chargers: En la Semana 4 de la NFL, los Buccaneers de Tom Brady buscarán su tercera victoria al hilo del brazo del veterano mariscal de campo frente a unos Chargers que son una incógnita.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Desde la ausencia de Tyrod Taylor, quien fue perforado en el pulmón por el doctor de los Chargers, el debut de Justin Herbert han convertido a la franquicia de Los Ángeles en un equipo incógnita. Ahora se meterán a la cancha de Tampa Bay, buscando dar una verdadera sorpresa. El partido será el domingo 4 de octubre a las 12:00 horas y lo podrás ver por Fox Sports.

Kansas City Chiefs vs New England Patriots: Ya no está Tom Brady pero los Patriots siguen siendo un espectáculo. Por eso su partido de la Semana 4 de la NFL ante los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes se vuelve imperdible.

El choque será en Arrowhead, luego de que los Chiefs arrastraran a la defensa de los Ravens y los Patriots hicieran lo propio con Las Vegas Raiders el próximo domingo 4 de octubre a las 15:25 horas y lo podrás ver en vivo por Canal 9.

Las Vegas Raiders vs Buffalo Bills: Si algo dejaron claro los Raiders en su debut en Las Vegas, es que no será fácil ganarles como locales. En la Semana 4 de la NFL volverán al Allegiant Stadium para medirse a los Bills de Josh Allen.

El equipo de Buffalo tuvo un partido trepidante ante los Rams y ahora buscarán mantener el invicto el próximo domingo 4 de octubre a las 15:25 horas. El partido lo podrás ver en vivo por Fox Sports.

Green Bay Packers vs Atlanta Falcons: El Monday Night Football de la Semana 4 de la NFL enfrentará a dos de los mejores mariscales de campo, en este arranque de temporada. Matt Ryan y Aaron Rodgers frente a frente.

Falcons y Packers chocarán en el antepenúltimo enfrentamiento de la Semana 4 de la NFL. El partido será el lunes 5 de octubre a las 19:15 horas y lo podrás ver en vivo por la pantalla de ESPN.