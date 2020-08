No sólo sucede en la NFL, donde varios jugadores ya decidieron no jugar el próximo año (acá te dejamos la lista). Ahora en el futbol colegial, la Universidad de Connecticut anunció que no participará en la temporada 2020 por la pandemia del coronavirus.

La Universidad de Connecticut se convirtió en el primer equipo en bajarse oficialmente de la temporada. En palabras del director de deportes, David Benedict, las condiciones sanitarias no están aseguradas y todos correrían un riesgo innecesario.

After receiving guidance from state and public health officials and consulting with football student-athletes, we’ve decided that @UConnFootball will not compete on the gridiron this season. https://t.co/R5dLlnFNo9

— UConn Huskies (@UConnHuskies) August 5, 2020