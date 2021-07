Nacho Ambriz prefirió el reto de dirigir al Huesca sobre la comidad de la Liga MX

‘Nacho’ Ambriz está viviendo el sueño, pues el Huesca es su primer equipo en el plano internacional como director técnico, pero conoce perfectamente el futbol español, aunque en los banquillos porque ha estado en el Atlético de Madrid y Osasuna como asistente.

Javier Aguirre lo llevó como parte de su cuerpo técnico por varios años en el Osasuna y en el Atleti, algo que ayudó a su crecimiento como estratega para dar el paso como DT en solitario, pero ya en la Liga MX, en la que encontraría regularidad para dar el salto de regreso al viejo continente.

Aunque ya se había hecho oficial la llegada de Ignacio Ambriz como DT del Huesca, este jueves 8 de julio fue presentado como el estratega del equipo. “Un equipo agresivo y con intensidad“, es lo que quiere Nacho Ambriz para su equipo en la temporada.

“Intentaré contagiarles de esta hambre con el que vengo, y espero convencerlos”, fueron las palabras de Ignacio Ambriz en la conferencia de prensa sobre su presentación con el Huesca de la segunda división de España o como se llama en realidad, La Liga 2.

“Estamos en una competición que está entre las seis primeras ligas del fútbol mundial. Que tiene una exigencia muy fuerte. Y tenemos un camino muy largo en el que hay que saber llegar al final. Tenemos que empezar bien, y cerrar el curso mucho mejor, porque hay veces que cuatro partidos no te salen y estas fuera”, agregó Ambriz.

¿Qué se podrá ver del Huesca con Ignacio Ambriz?

“Yo pienso que, como entrenas, juegas. Y si quieres jugar bien, tienes que entrenar. Yo se lo digo claro a mi preparador físico: No quiero que corran, quiero que vuelen. El equipo que es trabajador y es constante tiene muchas más opciones de acercarse al éxito”, así quiere ver a su Huesca, Nacho Ambriz.

A partir del jueves 8 de julio y tras la conferencia de prensa de su presentación, Ignacio Ambriz comenzará a trabajar con el grupo de cara al inicio de la siguiente temporada. “Poco a poco en esta pretemporada ir metiendo conceptos y hábitos que me gusta que el equipo tenga“, sobre la huella que quiere dejar sobre sus jugadores.

Además de dar sus primeras impresiones del equipo para la pretemporada y lo que busca de sus jugadores, ‘Nacho’ Ambriz habló sobre lo que significa tomar al Huesca y dar el paso de la Liga MX a la segunda división española-

“Tenía el hambre de venir a Europa. Podía estar en México, en casa y con un buen contrato, pero prefiero venir y trabajar como sé, para no tener que recriminarme un día porqué no. Estuve tres años aquí con el Osasuna y tres con el Atlético. Fue de segundo, que no es lo mismo”, agregó sobre el reto con el Huesca.