Los Athletics ya le están rezando a todas las figuras en Catemaco para que la temporada 2024 de la MLB llegue a su fin, porque están viviendo un auténtico calvario.

Lo peor, es que a 4 de abril, todavía no llegamos ni a los 10 partidos de campaña regular… o sea, que el pésimo momento que vive la franquicia todavía va para muuuuuuy largo.

La afición ya los abandonó gacho, aunque esto no es nuevo; en el diamante, las cosas simplemente no salen y los Athletics ya ni serán de Oakland, sino de Sacramento.

La pesadilla que vive el equipo parece interminable – Foto: Getty Images

¿Cómo? No que se mudaban a Las Vegas

Sí, Athletics ya no serán más de Oakland y seguirán los mismos pasos que sus exhermanitos, los Raiders. Las Vegas será su nueva casa a partir de 2028, pero, tendrán que dejar de jugar en Oakland para 2025.

Son tres temporadas las que prácticamente estén en el limbo, porque no tienen estadio propio, no pueden irse a ‘la ciudad del pecado’ ya que no hay estadio para ellos todavía.

Así que, la temporada 2024 para los Athletics es más como una gira del adiós del Oakland Coliseum, aunque el abandono de los fans prácticamente quiere decir que ni los extrañarán.

Oakland Coliseum, ya no será casa de los Athletics de la MLB – Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeeeeero, para jugar sus siguientes temporadas de la MLB, los Athletics necesitan sí o sí un campo para disputar sus partidos y encontraron uno en Sacramento.

Se ubica a está a unas 85 millas -136 kilómetros- al noreste del Oakland Coliseum y está alejado de todo el glamour que podrían tener como una franquicia de Grandes Ligas.

Sutter Health Park, la nueva casa de Athletics para 2025

Ante la necesidad que tenían de elegir un campo y las casi nulas opciones, pues tuvieron que escoger uno que no estuviera tan lejos de su actual casa y que cumpliera todas las reglas de la MLB.

Sutter Health Park será la casa de los Athletics en 2025, 2026 y 2027. No compartirán estadio con ninguna otra franquicia de Grandes Ligas, pero sí, con una de Ligas Pequeñas.

Los dirigentes de la franquicia firmaron un acuerdo para que los Atléticos jueguen por tres temporadas en Sacramento, con opción a una más por si en Las Vegas no terminan a tiempo el estadio.

El Sutter Health Park tiene una capacidad de diez mil 624 asientos, que podrían transformarse en 14 mil cuando lleguen los Athletics, algo que beneficiaría a River Cats, equipo Triple-A (de las filiales) de los Giants de San Francisco.

Y así luce el Sutter Health Park en la actualidad y a ver si ese sí logran llenarlo o también los abandona la afición de Sacramento… con el pésimo momento deportivo, puede ser cualquier cosa.

Así es la nueva casa de los Athletics – Foto: Capturas de pantallas

