Lo que necesitas saber: Irán y Haití están dentro de lista de países a los que Estados Unidos negó la entrada de forma indefinida.

¡Paren todo! Irán no irá al Sorteo del Mundial, al menos eso es lo que informó su portavoz Amir-Mahdi Alavi. Todo se debe a que el gobierno de Estados Unidos negó visas a varios miembros de la Federación Iraní.

Incluso Irán solicitó el apoyo de la FIFA para que fungiera como intermediario en dicha situación. Sin embargo, al no recibir una solución, decidió dar un paso al costado y no asistir al Sorteo a manera de protesta.

El problema entre estos países viene de varios años atrás. Estados Unidos e Irán rompieron sus relaciones diplomáticas por allá de 1980. Peor aún, Irán forma parte de la lista de países ‘vetados’ que no pueden ingresar a territorio estadounidense.

Irán boicotea el Sorteo del Mundial 2026

Irán forma parte de las ocho selecciones que clasificaron al Mundial 2026 por parte de la Confederación Asiática. En teoría, debería tener asegurado su pase a Estados Unidos, Canadá y México, los tres países sede.

Sin embargo, ya se enfrentaron al primer obstáculo; las visas. En junio del 2025, cuando Donald Trump anunció que varios países enfrentarían restricciones para ingresar a Estados Unidos, aseguró que haría excepciones para aquellos que forman parte de un equipo deportivo. Adjuntamos pruebas.



“(IV) Cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”. Decreto de Trump.

Pero todo parece indicar que las cosas no han funcionado así, ya que según Amir-Mahdi Alavi portavoz de Irán, varios miembros del staff se quedaron sin visas, por lo que no pueden ingresar a Estados Unidos, ni para el Sorteo ni para el Mundial (al menos por ahora).

¿Cuándo es el Sorteo del Mundial?

Aún falta esperar si la FIFA tomará acciones en favor de Irán o dejará que sigan el Sorteo del Mundial desde su casa. Por lo pronto el Sorteo está programado para el viernes 5 de diciembre y se celebrará en el Kennedy Center de Washington.

Evento Fecha y horario Transmisión Sorteo Mundial Viernes 5 de diciembre

11:00 hrs (tiempo de México) Canal 2

Canal 5

Canal 7

Vix

El problema no es solo ese: ¿Qué pasa si Irán tiene que jugar en Estados Unidos y no todos los jugadores tienen visa? ¿Acaso el Sorteo se organizará bajo las condiciones del gobierno estadounidense?

Y ojo, porque Haití es otro país clasificado al Mundial en la ‘lista negra’ del gobierno de Trump, así que habrá que esperar para saber si tienen el mismo problema que Irán con las visas. Aunque pudieron jugar la Copa Oro sin ningún problema.