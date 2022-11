El Mundial de Francia 1998 quedó marcado, entre otras cosas, por el duelo entre Estados Unidos e Irán, países en conflicto bélico y que por 90 minutos desviaron la atención hacia la cancha bajo un clima de tensión y de muchos símbolos, antes, durante y después del juego. En Qatar 2022 se disputará el segundo capítulo.

Será la tercera vez en la historia en la que Estados Unidos juegue ante Irán y la primera desde 2020. En los dos anteriores partidos, Irán se salió con la suya, pues ganó el partido de Francia 1998 y empató un amistoso en 2000.

¿Por qué había tensión entre Estados Unidos e Irán en 1998?

Porque no sólo era el primer partido entre estas dos selecciones, sino que el partido arrastró parte del conflicto diplomático entre estos dos países derivado de la Crisis de rehenes de Teherán, que fue un conflicto iniciado el 14 de noviembre de 1979, cuando cientos de estudiantes tomaron la embajada de Estados Unidos en Irán.

Getty images

En el lugar había más de 60 diplomáticos que se convirtieron en rehenes iraníes hasta el 20 de enero de 1981, y tras ese conflicto, Irán y Estados Unidos cortaron relaciones diplomáticas.

Irán comenzó la Crisis de los rehenes a para exigir de la extradición de sha, Mohammad Reza Pahleví, que es una especie de monarca, quien era acusado por estar vinculado al gobierno de Estados de Unidos y durante una visita precisamente a Nueva York, para ser sometido a un tratamiento contra el cáncer, se realizó la toma de la embajada estadounidense en Teherán. Los iraníes pedían el regreso del sha para que éste fuera juzgado por crímenes contra el pueblo.

Antes del partido de 1998

El 4 de diciembre de 1997 se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Francia, y tanto Irán como Estados Unidos quedaron emparejados en el Grupo F, junto a Alemania y a la extinta Yugoslavia. Casi un mes después, el presidente de Irán en ese entonces, Mohammad Khatami, comenzó un movimiento de tregua en el conflicto con Estados Unidos a través de una entrevista a CNN el 7 de enero de 1998.

Fue hasta unos días antes del partido cuando Estados Unidos, a través de la secretaria de estado, Madeleine Albright, comenzó un programa para “normalizar las relaciones con Irán”, y cuando la situación parecía relajarse de cara al partido del Mundial, en Francia proyectaron una película llamada “No sin mi hija”, que relata la historia de una mujer estadounidense casada con un médico iraní, huyendo precisamente de Irán.

Esto incomodó a los iraníes y un grupo de jugadores se manifestaron al respecto, mientras que Alexis Lalas, uno de los jugadores emblemáticos de Estados Unidos, trató de ponerle hielo a la situación y le quitó peso político al partido.

“Sería un error jugar para defender una política o a un gobierno, este no es el lugar para ello. Que los iraníes jueguen para la historia, pero sólo para la de la Copa del Mundo”, dijo el defensa.

Getty Images

El partido de 1998

El día del partido estuvo lleno de símbolos. Para este juego, Estados Unidos fungía como local, por lo tanto en el protocolo los jugadores de Irán debían dirigirse a los estadounidenses para saludar, algo con lo cual no estuvo de acuerdo el líder de la revolución iraní, por lo tanto Estados Unidos aceptó cambiar ese rol y los jugadores americanos fueron quienes se acercaron a saludar a los de Irán.

Getty Images

En tanto, los jugadores de Irán entregaron rosas blancas a los jugadores de Estados Unidos, como símbolo de paz, mientras que el entrenador de Irán fue a la banca del estratega estadounidense para saludarlo.

El partido terminó con victoria de Irán 2-1 y al final del juego, Ali Daei, pidió la playera de Thomas Dooley, jugador de Estados Unidos e hijo de un militar, por lo cual esto fue calificado en Irán como el último símbolo de la victoria, pues había obtenido “la piel de El Gran Satán”, como era llamado en el país asiático al gobierno estadounidense.

En Irán se festejó el triunfo y mujeres salieron a festejar por las calles sin cubrirse el cabello, lo cual fue considerado como un acto para desafiar al régimen.

Irán vs Estados Unidos en Qatar 2022

Si hablamos de símbolos, quizá el Mundial de Qatar sea el que más haya “aportado” tras las protestas contra la FIFA y la prohibición de usa el brazalete One Love. También la Selección de Irán se ha manifestado en contra de las represiones de su gobierno y la persecución a las mujeres. Los jugadores no cantaron el himno previo al duelo contra Inglaterra y en las gradas algunos aficionados abuchearon el himno y mostraron pancartas.

Irán nos conquistó a pesar de la derrota

“Estamos aquí por las mujeres de Irán, por las personas de Irán, queremos liberar Irán, no es justo lo que pasa en Irán. Hay cerca de cinco mil o seis mil personas en prisión, los están torturando, han matado 60 niños de entre 7 y 16 años. Estamos aquí para manifestarnos en contra de la dictadura de Irán”, nos contó un ciudadano de Irán en Qatar.

“Por favor, levanten la voz acerca de Irán y lo que está pasando allá”, agregó.

La actualidad entre Estados Unidos e Irán

Ambos países siguen en conflicto, de modo que las relaciones diplomáticas no son las mejores, aunque ya no hay tanta tensión entre ambos países que influencien directamente a los jugadores de cada selección, como en 1998.

Un par de semanas antes de comenzar el Mundial de Qatar, Estados Unidos movilizó aviones de guerra en su base en el Golfo Pérsico por una amenaza de que Irán podría atacar a Arabia Saudita.

La amenaza de Irán estaría relacionada con el hecho de que Arabia Saudita recortó en octubre del 2022 la producción de petróleo. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos en esto? Pues el país norteamericano tiene un acuerdo para ayudar y proteger a sus socios estratégicos en Oriente Medio, sobre todo contra Irán, y uno de esos socios es Arabia.

Sobre la crisis de los rehenes de Teherán, el episodio ya no está tan presente, aunque no sería buena idea revivirlo y es que en 2012 se estrenó Argo, una película protagonizada por Ben Affleck, situada en precisamente en la Crisis de los rehenes, y la liberación de los primeros seis, y es que esta vez se juega del lado de Medio Oriente, y no en Occidente, como en Francia 1998.

Por ahora, ambas selecciones podrían definir un pase dentro del Grupo B, o incluso llegar a ese duelo eliminados, como en el Mundial de Francia.

¿Cuándo juegan Irán y Estados Unidos?

Irán y Estados Unidos jugarán el martes 29 de noviembre, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, al mismo tiempo que se jugará el duelo británico entre Inglaterra y Gales, pero esa es otra historia.