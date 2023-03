Irán vs Rusia: Así fue el regreso de las mujeres a un estadio iraní después de Qatar 2022

Ir al estadio para ver futbol es algo normal para millones de aficionados; en Irán, es un privilegio que aleja a las mujeres del deporte. En este país todavía es noticia que las seguidoras del balompié puedan disfrutar de un partido de su equipo favorito e incluso de su selección y lo hicieron en el Irán vs Rusia.

Por tercera vez en 40 años, las mujeres ocuparon una zona del Estadio Azadi durante el amistoso de Irán vs Rusia. A pesar de estos permisos, hace algunos meses se les volvió a negar el acceso e incluso fueron agredidas por elementos de seguridad. Afortunadamente, esto no sucedió ahora.

Pero como era de esperarse, hubo aspectos no tan buenos. De acuerdo con medios locales, la entrada de mujeres disminuyó a diferencia de otros partidos. Además, los boletos vendidos para ellas fueron en la zona sur del Azadi Stadium, considerada la peor en el inmueble.

Aunque como es costumbre, las mujeres llenaron la tribuna de color. Enfundadas en sus banderas, acompañadas por bufandas y pintura en el rostro, cantaron y disfrutaron del 1-1 en el Irán vs Rusia. Algunas incluso estuvieron acompañadas por sus hijos.

Este encuentro representó el regreso de las aficionadas a un estadio en Irán después del Mundial de Qatar 2022. Durante la Copa del Mundo, hubo miles de mujeres iraníes en los estadios y también protestas para defender sus derechos en el día a día.

Las protestas antes y durante el Mundial que dan contexto al Irán vs Rusia

La lucha de las mujeres en Irán para poder ir a los estadios y disfrutar del futbol no es reciente, ni comenzó en el Irán vs Rusia. Si bien es cierto que se escuchó mucho más durante el último ciclo mundialista, la prohibición (que no es legal) comenzó a finales de los años 70.

Durante el proceso rumbo a Qatar 2022, la FIFA exigió que Irán abriera los estadios para sus mujeres y esto se cumplió… a medias. La libertad es un término que incluye muchas limitantes en éste país y así llegamos al caso y la muerte de Sahar Khodayari.

También conocida como ‘La Chica Azul’, solía disfrazarse de hombre para ir al estadio. No obstante, fue descubierta, arrestada y sentenciada a 6 meses en prisión por “cometer abiertamente un acto pecaminoso”. Así que antes de ingresar a la cárcel, se prendió fuego frente al tribunal.

Lo ocurrido el 9 de septiembre de 2019 indignó a millones y la FIFA intervino. Más allá de pedir que Irán accediera a que las mujeres regresaran a los estadios, se rumoró que existió la posibilidad de dejar a su selección sin el boleto a Qatar. No obstante, las protestas siguieron en el Mundial por otros temas.

En las tribunas e incluso en la cancha, aficionados y futbolistas protestaron por el asesinato de Mahsa Amini. Las voces se alzaron de diferentes maneras, incluso cuando se buscó silenciarlas de nuevo, algo que parece una constante en Irán cuando se trata de sus mujeres.