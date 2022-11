La voz de Irán en Qatar 2022 a favor de los derechos de las mujeres: "Queremos liberar al país"

Irán llegó a Qatar 2022 para dejar huella. En la cancha ya vencieron a Gales e incluso aprovecharon su participación en el Mundial para protestar contra la represión que existe en el país. De hecho, antes de enfrentar a Gareth Bale y compañía, las cámaras se enfocaron en una aficionada.

Con maquillaje simulando lágrimas de sangre y un jersey en sus manos, mostró finalmente el nombre estampado en él: Mahsa Amini. Después de su asesinato, las protestas crecieron considerablemente y ya incluyen a hombres y mujeres por igual.

Sin embargo, la organización de Qatar 2022 no puede apagar una voz que suena al unísono en diferentes partes del mundo. En todos los estadios y sin importar qué países estén en la cancha, las tribunas tienen los colores de Irán con el propósito que comparten miles y miles de personas.

Agencia Mexsport

Ali, una de las voces de Irán en Qatar 2022

Días antes, al llegar al México vs Polonia, me llamó la atención una bandera iraní. El mensaje era el mismo por la libertad, así que me tomé el atrevimiento de bajar unas filas desde mi asiento para preguntar de quién era y por qué la llevaba. Su dueño, Ali, llevaba el jersey de la Selección Mexicana.

Al principio pensó que me quería tomar una foto con ella, pero le expliqué que quería conocer su historia. Acompañado por su esposa, quien no salió en el video, me explicó que disfrutarían del partido del Grupo C; no obstante, su objetivo era exponer al mundo lo que está sucediendo en Irán.

Agencia Mexsport

“Estamos aquí por las mujeres de Irán. Por las personas de Irán. Queremos liberar Irán, no es justo lo que está pasando. Hay alrededor de 5 mil o 6 mil personas en la cárcel, los están torturando. Han matado a 60 niños de entre 7 y 16 años. Estamos aquí para manifestarnos en contra de la dictadura en Irán, por eso tengo esta bandera“.

“Mujeres, vida y libertad. Para las mujeres y las personas de Irán. Por favor, levanten la voz sobre lo que está pasando allá, queremos parar esto. Por favor“, contó.

Lo demás tampoco quedó registrado ante la cámara, pero no se me va a olvidar nunca. Ali me dio las gracias por preguntar, me pidió difundir el tema y me dio un abrazo. Qatar 2022 es más que un Mundial y mucho más que un evento deportivo; ese que presume incluirnos a todos por igual, aunque intenta apagar algunos mensajes.