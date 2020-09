¡Viajes, análisis y entrenamientos! La vida de Isaac Alarcón en el equipo de prácticas de los Dallas Cowboys

El mexicano Isaac Alarcón fue cortado del roster de los Dallas Cowboys para la temporada 2020 de la NFL, pero eso no significa que la aventura para el regiomontano haya terminado, pues forma parte del equipo de prácticas de la franquicia.

Si bien nos hubiera gustado ver a un mexicano esta temporada en los emparrillados de esta temporada, Alarcón hubiera firmado hace un año ser parte del equipo de prácticas de los Cowboys, y ahora vive su aventura en la NFL.

Alarcón viaja con el equipo a los partidos como si fuera parte del roster principal, con la diferencia que no es activado y por lo tanto no puede jugar. ¿Entonces qué hace? El propio mexicano compartió su rol con la franquicia.

Listo para cuando llegue el momento 💪 #DallasCowboys pic.twitter.com/zpPAHWgo9G

— Somos Cowboys (@SomosCowboys) September 18, 2020

¿Qué hace Alarcón?

El mexicano forma parte del equipo que durante los entrenamientos actúa como se cree que lo hará el rival durante el fin de semana, porque no es lo mismo encarar a un equipo que le dé prioridad a las jugadas por tierra a uno que dependa por completo de su quaterback o un equipo débil a la ofensiva, pero fuerte defensivamente.

“Soy un practice squad, que es un jugador que no está activo los domingos de partido, no se uniforma, por así decirlo, pero el rol de un jugador que está en el equipo de prácticas es estudiar a la defensiva contra la que se va a enfrentar el equipo y poderles dar ese look a los defensivos, que sientan que es así cómo van a jugar este domingo”, indicó en entrevista en ESPN.

¿Qué se siente ser un Cowboy?

Ante esta situación, Alarcón se puede hacer llamar como un Cowboy, pues le toca vivir lo que vive cualquier otro jugador, salvo al momento del partido, pero ahora nadie le podrá contar sobre el trato especial a un jugador NFL previo a un partido.

“Es otro nivel, otra experiencia desde el momento en el que los policías te escoltan rumbo al aeropuerto y luego llegar a un hangar, toda la comida que te dan… esto es otro nivel, estoy agradecido por lo que me toca vivir”, indicó.

Para este fin de semana, Dallas se presentará en casa frente a los Atlanta Falcons. Ambos equipos llegan al juego después de perder sus respectivos partidos en el arranque de temporada.