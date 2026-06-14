Lo que necesitas saber: Isaac del Toro desbancó al francés Bernard Hinault como el tercer ciclista más joven en ganar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

Isaac del Toro sigue haciendo historia en el ciclismo mundial. Se convirtió en el primer mexicano en ganar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, terminó líder en la clasificación de los jóvenes ¿Mejor aún? Es el tercer ciclista más joven en ganar la competencia con 22 años y 199 días.

Sí, estamos en mes mundialista, pero eso no significa que la victoria de nuestro ‘Torito’ pase desapercibida, es uno de los deportistas mexicanos más exitosos en la actualidad y siempre hay que estar pendiente de sus resultados.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

Isaac del Toro conquista otro tour

No es una sorpresa que Isaac del Toro se haya llevado la victoria del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; desde el sábado 13 de junio, dio el primer aviso al conquistar la séptima etapa. Y este domingo, selló con broche de oro todo el trabajo hecho durante la semana; se llevó la última etapa y la victoria general.

Nuestro ‘Torito’ cruzó la línea de meta con una ventaja de 54 segundos sobre Luke Tuckwell, y pensar que arrancó con 49 segundos de desventaja, para que al final de la carrera ya nadie pudiera alcanzarlo ni detenerlo.

Isaac Del Toro Romero

Luke Tuckwell

Juan Ayuso

Matteo Jorgenson

Tobias Johannessen

Isaac logró volver más fuerte después de aquella lesión que sufrió en la Vuelta al País Vasco 2026, que lo tuvo fuera varias semanas. Por lo que esta victoria en Auvergne es aún más importante; no solo le dio una buena pizca de confianza de que su cuerpo se recuperó bien, sino que también lo ayuda a llegar con más ánimo al Tour de France, su próxima competencia en el calendario.

Pilotos más jovenes en ganar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Isaac del Toro no solo es el primer mexicano en ganar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, también desbancó a Bernard Hinault como el tercer ciclista más joven en ganar, quien se había quedado con esa marca desde 1977. Después de la victoria de Isaac cayó al cuarto lugar.