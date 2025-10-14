Lo que necesitas saber: El UAE Team Emirates hizo el 1-3 en el ranking con Tadej Pogačar e Isaac del Toro.

Isaac del Toro es imparable. En el 2025 lo hemos visto ganar varios Giros importantes, liderar gran número de vueltas y conquistar varios podios, pero eso no es todo.

En la última actualización del Ranking de la UCI, nuestro ‘Torito’ subió un lugar y llegó hasta top 3, lo que nos demuestra el crecimiento tan brutal que ha tenido en el último año.

Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo lean) / Imagen X

Isaac del Toro el tercer mejor ciclista

El último ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) nos dio una grata sorpresa con Isaac del Toro en el tercer lugar. Subió un puesto en comparación de la última actualización.

Únicamente estuvo detrás de su compañero en el UAE Team Emirates, Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard del Team Visma-Lease a Bike. El primer lugar indiscutible es para Tadej quien superó los 11 mil puntos, mientras que, Torito y Jonas se quedaron en los 5 mil.

N° Ciclista Equipo Puntos 1° Tadej Pogačar UAE Team Emirates 11680 points 2° Jonas Vingegaard Team Visma-Lease a Bike 5944.14 pts 3° Isaac del Toro UAE Team Emirates 5314 pts

Foto: @TeamEmiratesUAE

En el American Tour Ranking, Isaac está en el primer lugar, por delante de los estadounidenses Brandon McNulty y Matteo Jorgenson.

No podemos negar que el 2025 ha sido un gran año para Isaac del Toro, desde aquella histórica participación en el Giro de Italia en la que terminó segundo y primero en la clasificación de los jovenes, hasta su victoria en el Giro de Piemonte.

Lo mejor de todo es que ‘Torito’ tiene apenas 21 añitos, lo que significa que tiene todavía muchos años por delante para conquistar victorias y más vueltas.

Victorias de Isaac del Toro 2025