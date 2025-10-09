Lo que necesitas saber: Es la victoria 15 del año para Isaac del Toro, 8 de las cuales se han dado en Italia

Isaac del Toro nos está acostumbrando a verlo ganar… ¡y cada victoria se siente más chida que la anterior! El ciclista mexicano ahora se fajó chido en el Gran Piemonte, consiguiendo su victoria 15 de la temporada y confirmando que rodar en Italia se le da muy bien.

Foto: UAE Team Emirates

Nuestro Torito demostró hoy que sabe remontar y también sabe evitar que le remonten. Venía de un rebase épico para ganar en el final del Giro Dell’Emilia, y ahora fue todo lo contrario, pues se despegó del resto de competidores a 17.7 km de la meta y nadie le hizo sombra siquiera.

Isaac del Toro terminó el Gran Piemonte ¡con 40 segundos de ventaja sobre el segundo lugar! “Se deshizo de todos sus rivales”, destacó su equipo, el UAE Team Emirates, en la crónica de su brillante actuación.

“Este año hasta ahora ha sido mejor de lo que esperábamos como equipo, y para mí, por supuesto. Uno tiene su propia presión y siempre quiere ser mejor y profesional, pero este año fue buenísimo desde el principio, así que no sé qué decir“, mencionó el mexicano.

Y también se está volviendo costumbre decirlo, pero es necesario destacarlo: Es la primera vez que un ciclista mexicano gana el Gran Piemonte.

Foto: UAE Team Emirates

Triunfo 15 para Isaac del Toro y octavo en Italia

El equipo también destaca que son ya 15 victorias para Isaac del Toro en lo que va del 2025, 8 de las cuales se han dado rodando en Italia. Como decíamos, apenas el fin de semana ganó el Giro Dell’Emilia, pero también ha cosechado triunfos en la Clásica Milan–Turín, en el Giro d’Italia, y el GP Industria & Artigianato, entre otras.

Con esas 15 victorias se ha convertido en un elemento vital del equipo, que a su vez lleva ya 92 triunfos en toda la temporada. Sí, 15 de 92 victorias del UAE Team Emirates han sido gracias a nuestro Torito (¡Premio Nacional del Deporte ya por favor!).

“Es simplemente increíble. Sé que no es normal, pero para mí es simplemente increíble“, finalizó Isaac del Toro tras subir a lo más alto del podio. Ahora toca apoyarlo en Lombardía y acá te contamos dónde verlo en vivo.