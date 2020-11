Ruptura en el Real Madrid: Isco saldría del club en enero aunque aún no habría ofertas por él

Tal parece que Isco Alarcón tendría los días contados en el Real Madrid y es que aparentemente hay una ruptura entre el jugador, Zinedine Zidane y el club, por lo que podría salir en enero y aunque se ha rumorado que iría al AC Milan u otros equipos, su padre aclaró que aún no hay ofertas por él.

Isco es un gran jugador que ha pasado por momentos difíciles y es que las lesiones y una baja en su condición física, lo han llevado a ser poco recurrente en el esquema de Zinedine Zidane, siendo utilizado mayormente como cambio o en ocasiones se queda sentado en la banca.

¿Cuál podría ser el futuro para Isco?

De acuerdo a información del diario ‘AS’, Isco tendría en mente salir del Real Madrid lo más pronto posible y es que en sus planes estaría el emigrar a otro club en enero, fecha que es factible ya que si los ‘Merengues’ quieren sacar algo de provecho por él, antes de ser agente libre, tendrían que apurar su venta.

De momento habían sonado muchos clubes para que Isco continuara con su carrera pero en apariencia es sólo eso, rumores, pues no habría nada oficial según la fuente citada, retomando las palabras de su padre.

El AC Milan, dicen, es el club más interesado en el español aunque no tratarían de comprarlo. Los ‘Rossoneri’ buscarían a Isco a préstamo y un acuerdo económico con el Real Madrid para no pagar los 40 millones de euros que se dice pedirían por él, oferta que quizá no es tan conveniente.

Otros clubes interesados en él serían el Sevilla y el Everton de Carlo Ancelotti. Emigrar a la Premier League podría ser su mejor opción, ya que como vimos con James Rodríguez, retomar su mejor nivel es factible y ser protagonista en un club como este sería ideal para su carrera.

Isco ya estuvo a punto de salir del Real Madrid hace unas semanas dada su poca actividad con el club. Al final el español declaró que quería permanecer y ganarse un lugar pero ahora que no ve cabida en el esquema de Zidane, irse parece la mejor decisión.

Tanto él como Marcelo serían los jugadores ‘prescindibles’ del Real Madrid ya que de momento no hay planes de renovación; Luka Modric, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, son quienes sí extenderían su estadía en la ‘Casa Blanca’.