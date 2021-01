Así le fue James Harden en su debut con los Brooklyn Nets

James Harden ya debutó con los Brooklyn Nets y después de más de ocho años se reencontró con Kevin Durant, con quien jugó entre 2009 y 2012 con Oklahoma Thunder, el primer equipo de ‘La Barba’ en la NBA.

Los Nets se quedaron con el triunfo 122-115 ante el Orlando Magic y con ello el equipo neoyorquino se colocó en una posición más cómoda en el Este, con marca de 8-6 y es quinto de su conferencia.

Harden dinamitó la liga a media semana, después de criticar a los Houston Rockets por no tener material para pelear por el título y el miércoles se confirmó su salida de la franquicia.

Tres días después las piezas se acomodaron para que ‘La Barba’ jugara su primer partido con los Nets, en el que tal vez tenga que acostumbrarse a jugar un papel secundario, a diferencia de Houston, donde él era el eje.

Harden formó parte de la quinteta inicial y junto a Kevin Durant fue el jugador que más tiempo estuvo sobre la duela, ambos con 40 minutos y tuvo una actuación destacada, con 32 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias.

🚨 BEARD DEBUT TRIPLE-DOUBLE 🚨

In the @BrooklynNets win, @JHarden13 becomes the first player in NBA history to put up a 30-point triple-double in his debut with a new team.

32 PTS | 12 REB | 14 AST pic.twitter.com/3BYV6pG2Qk

— NBA (@NBA) January 17, 2021