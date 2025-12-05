Lo que necesitas saber: México se ha enfrentado a Corea del Sur en dos Copas del Mundo y tiene un saldo a favor de dos victorias.

México ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026. Y eso no es todo, ahora sí, vayan preparándose porque el partido inaugural en el recién remodelado Estadio Azteca será contra Sudáfrica. Sí, tal como en el 2010 ¡Se viene la revanchaaaa!

¿Sabían qué de las cinco inauguraciones ha jugado la Selección Mexicana, nunca ha ganado? El mejor resultado, hasta ahora, son un par de empates contra la URSS en 1986 y Sudáfrica en el 2010. Podrían conseguir su primer triunfo en el 2026.

Pero ahora, es momento de hablar de sus rivales, antecedentes y resultados.

El balón oficial del Mundial 2026 // Foto: Adidas

Rivales de México en el Mundial 2026

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Ganador del Repechaje D de la UEFA



¿Cuántas veces se han enfrentado México vs Corea del Sur en el Mundial?

México y Corea del Sur se han enfrentado en dos Mundiales, con saldo de dos victorias para los nuestros. La primera vez fue en Francia 1998 con un marcador de 3-1 y la segunda fue en Rusia 2018 con 1-2.

Esperemos que en el 2026 puedan aumentar ese dominio y nos regalen otra victoria.

Fotografía miseleccion.mx

Antecedentes entre México vs Sudáfrica

Seguramente recuerdan aquel partido entre Sudáfrica vs México en el 2010, sí, también en la inauguración. Bueno, pues ese empate 1-1 es el único antecedente que existe entre ambas Selecciones en la historia de la Copa del Mundo.

México vs Sudáfrica 2010 / Fotografía FIFA Plus

¿Quién podría ser el rival de México del repechaje?

El último rival de México saldrá del ganador del Repechaje D de la UEFA, podría ser: Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda.

¿Cuándo conoceremos al tercer de México? Primero se jugarán las semifinales entre Dinamarca vs Macedonia y Chequia vs Irlanda el 26 de marzo del 2026. Y la final con los dos ganadores será el 31 de marzo, ese día conoceremos al tercer rival de la Selección Mexicana.

Foto: FIFA.com

México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 206

El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará en el renovado Estadio Azteca (o bueno Estadio México), el 11 de junio entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Tendremos la revancha después de aquel empate entre ambas selecciones en el 2010. Seguro recuerdan los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.