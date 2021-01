Jimena López, la mexicana que será compañera de Megan Rapinoe

El futbol femenil en México también continúa con su crecimiento en el extranjero. En el reciente draft de la NWSL, Jimena López fue elegida por el OL Reign, equipo en el que militan estrellas como la costarricense Shirley Cruz y la estadounidense Megan Rapinoe.

La zaguera tiene 21 años de edad y su experiencia ya es bastante amplia. Además de participar en el futbol universitario, ha cumplido varios procesos con Selección Mexicana y hasta la fecha es convocada constantemente.

Farid Benstiti, director técnico del OL Reign, destacó que esta incorporación ayudará a su escuadra mientras la futbolista desarrolla todavía más su talento, pues aseguró que se trata de un “tremendo talento joven que tendrá un futuro brillante“.

Jimena López es la quinta mexicana que milita en este club de la NWSL. Las anteriores fueron Jennifer Ruiz, Teresa Noyola, Renae Cuéllar y Katie Johnson, pero durante su estadía el nombre del equipo era Seattle Reign.

¿Quién es Jimena López?

Nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1999. Desde pequeña tuvo diversos acercamientos al deporte y jugó varios partidos en equipos conformados por hombres, a excepción de algunos informales con sus compañeras de la preparatoria.

Jimena López tuvo participación con Selección Mexicana desde la categoría Sub 15 y conforme creció, también saltó a Sub 17 y Sub 20, disputó dos Mundiales con límite de edad y finalmente debutó con la Mayor el 27 de febrero de 2019 en la Copa Chipre.

Recientemente formó parte de la Universidad de Texas A&M. Con las Aggies destacó en varias posiciones: recibió el reconocimiento a Mediocampista del Año en 2019 y Co-Defensora del Año en 2020; en sus cuatro años de estudio, registró 70 partidos, 17 goles y 23 asistencias.

Además de sus nuevos retos en la máxima categoría del futbol estadounidense, López buscará el boleto al Mundial de Australia/Nueva Zelanda de 2023 en los próximos meses. México no ha asistido a las competencias importantes más recientes, pero en esta ocasión presume una línea defensiva muy sólida.