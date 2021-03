Joachim Low se despide de la selección alemana después de 17 años

La Euro 2020, que se jugará en 2021 (ya sabemos, todo esto de la pandemia ha sido una locura) será el último torneo para Joachim Löw al frente de la selección alemana. En el banquillo desde el 2006 dejará a su representativo con una Copa del Mundo en la vitrina.

Nos hemos acostumbrado a ver a Joachim Löw al frente de Alemania que será extraño ya no verlo en los banquillos, pero todo inicio tiene un final y ese llegó para el estratega. Lo que en un comienza se sabía que duraría hasta el Mundial de Qatar 2022, pues no será, el mismo entrenador pidió que el contrato sólo durara hasta la Eurocopa y la federación alemana dio el sí.

“He tenido la posibilidad de trabajar con los mejores jugadores del país por casi 17 años y los he apoyado en su crecimiento. Hemos experimentado grandes triunfos y dolorosas derrotas con ellos, pero sobre todo maravillosos y mágicos momentos“, dijo Joachim en un comunicado emitido por la federación alemana.

El 1 de agosto del 2006 comenzó el camino de Joachim Löw camino al frente de la ‘Die Mannschaft’, justo después del Mundial del 2006 en el que estuvo como asistente de Jurgen Klinsmann. A partir de aquel momento comenzó un proceso para Alemania.

A su cargo estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y si evaluamos el rendimiento podemos decir que ganó una Copa del Mundo, pero también se consumó el mayor fracaso para Alemania en una Copa del Mundo al no avanzar ni de la fase de grupos, guiño guiño del Chucky Lozano por ese gol a Neuer.

Con las Euros tampoco tuvo tanta fortuna, pues en 2008 perdieron la final ante España, para 2012 sucumbieron en semifinales con Italia. En 2016, otra vez en semifinales en contra del anfitrión Francia y tendrá su última oportunidad de conquistar el título en 2021.

¿Quién será el sucesor de Joachim Löw?

El director de selecciones nacionales para Alemania y una de las personas non gratas en México por aquel gol que nos eliminó de Francia 1998, Oliver Bierhoff, no está pensando más allá de la Euro 2021 y con claridad no dio algún nombre para suplir a Joachim Löw.

“Toda la concentración y energía de Joachim Löw en las siguientes semanas y meses, están centrados en la preparación del Campeonato Europeo. Continuaremos unidos por una meta en común para el verano“, comentó el ex centro delantero de la selección.