Joe Biden y su afición deportiva por la NFL y los Philadelphia Eagles

Uno de los nombres más sonados durante el mes de octubre y lo que llevamos de noviembre es el de Joe Biden, candidato a la presidencia de Estados Unidos, por lo tanto podría ser el hombre que despoje Donald Trump de la Casa Blanca y si eso sucede, entonces su nombre sonará bastante al menos por los próximos cuatro años.

Su nombre completo es Joseph Robinette Biden y tiene 77 años. Se graduó en derecho por la universidad de Claymont, en Delaware, donde es recordado no sólo por haber estudiado ahí, sino porque destacó como jugador de futbol americano.

Aficionado a los Philadelphia Eagles

El demócrata asegura que durante su etapa como estudiante se le dificultaba expresarse, era un chico inseguro, sin embargo, se transformaba en el emparrillado, donde se llenaba de confianza. Cuentan que Biden destacaba como receptor.

“Toda la confianza que me faltaba en mi capacidad de comunicar, me sobraba en confianza atlética”, escribió en su libro Promises to keep: on life and politics. Con 77 años de edad, evidentemente se desenvuelve mejor ahora con las palabras que con la capacidad atlética.

Joe Biden es originario de Scraton, en el estado de Pensilvania, que cuenta con los Pittsburgh Steelers y los Philadelphia Eagles dentro de sus territorio. El demócrata optó por apoyar a los Eagles y hasta ahora se reconoce como un aficionado.

De hecho, Biden fue visto en el estadio en el estadio de Minneapolis durante el Super Bowl del 2018, en el cual los Eagles conquistaron su primer título ante los New England Patriots 41-33.

La NBA está con Biden

Aunque su gran pasión deportiva está en la NFL, Biden cuenta con el apoyo casi absoluto de la NBA, en la cual Donald Trump no es un personaje muy popular que digamos tras sus constantes críticas. Alguna vez fue visto Biden en un juego de los 87ers de la D-League, equipo que es filial de los Philadeplhia 76ers, aunque en realidad no es aficionado al basquetbol.

Biden también habría encontrado apoyo en los jugadores de la NFL, que en su mayoría son afroamericanos, pero los dueños de los equipos, todos blancos, habrían apoyado a Donald Trump.

Más divido está el mundo de la MLB. Cuenta la leyenda que Donald Trump no era malo jugando beisbol y su equipo favorito son los Yankees.