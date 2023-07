Lo que necesitas saber: Inter Miami sigue construyendo su constelación de estrellas y anunció el fichaje de Jordi Alba, otro exjugador del Barcelona muy cercano a Lionel Messi

¿Pero que clase de Barcelona es este? Una nueva estrella ha llegado a Miami y a la MLS. Además de los ya conocidos fichajes de Lionel Messi y Sergio Busquets, el Inter Miami hizo oficial el fichaje de Jordi Alba, otro exjugador del Barcelona y que además es muy cercano a Messi, de modo que el equipo de Florida se va armando hasta los dientes.

Así fue el anunció del fichaje de Jordi Alba

A través de sus redes sociales, Inter Miami compartió un video en el que se revela el nombre de su nuevo fichaje, así como el número en el dorsal, que justamente quedó con el 18, la cifra con la cual jugó en el Barcelona.

Messi tiene un aliado más en el Inter Miami

Tanto Jordi Alba como Sergio Busquets anunciaron al final de la temporada pasada que no renovarían contrato con el Barcelona, por lo cual ambos protagonizaron una emotiva ceremonia de despedida en el Camp Nou, y desde ese entonces comenzó a especularse que Messi no volvería al Barcelona.

Messi tiene una muy buena relación con Busquets y Alba, incluso fue con ellos con quienes se reunió días antes de su salida del club catalán en 2021, y también se reunió con los dos en sus visitas a la ciudad de Cataluña.

Jordi Alba seguirá jugando con Busquets / Getty images

¿Cuándo debuta Jordi Alba?

A diferencia de Lionel Messi y Sergio Busquets, Jordi Alba no debutaría en el partido contra Cruz Azul dentro de la Leagues Cup por el simple hecho de que el lateral español no ha entrenado con el ‘Tata’ Martino, incluso no ha reportado en Florida, de modo que su debut tendrá que esperar a menos un par de semanas.

