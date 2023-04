Saúl ‘Canelo’ Álvarez está cerca de subir de nuevo al ring, ahora en Guadalajara contra John Ryder. Pero como ya es común, las críticas por la elección de dicho rival no se hacen esperar.

Luego de que el mánager de Dmitry Bivol dijera que el ‘Canelo’ Álvarez y su equipo le tienen miedo a una revancha porque no lo quieren exponer a una derrota, ahora fue Juan Manuel Márquez quien coincidió en que el tapatío se busca rivales “a modo”.

Juan Manuel Márquez minimiza la pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs John Ryder / Foto: Getty

Juan Manuel Márquez minimiza a John Ryder como rival del ‘Canelo’ Álvarez

Juan Manuel Márquez es una voz más que autorizada en México cuando de box se trata. Todo un campeón que sabe bien de lo que habla cuando opina de otras peleas, justo como hizo con la del ‘Canelo’ Álvarez vs John Ryder.

El mexicano y el británico se verán las caras en el ring el próximo 6 de mayo en el Estadio de las Chivas. Obviamente la expectativa es enorme, pero como buena pelea del ‘Canelo’, tiene la mancha de que eligió a su rival para no arriesgarse a una derrota.

La afición suele hacerle esa crítica al tapatío cada que enfrenta a un oponente sin las credenciales suficientes. Pero también la voz experta de Juan Manuel Márquez lo expresó, pues considera que el ‘Canelo’ Álvarez buscó a John Ryder para no arriesgar con eso de que viene saliendo de una lesión en la mano.

“Es un rival de nivel medio para abajo”

Para Juan Manuel Márquez, el británico es un oponente bastante regular, que no ofrecerá mucho problema a Saúl Álvarez en el Akron. Aunque ojo, no lo dijo como crítica, sino como una estrategia válida a la que el tapatío tiene derecho.

“Él viene de una lesión en la muñeca y están viendo cómo regresa de esa lesión. Creo que no arriesga mucho ante John Ryder, es un peleador regular, de nivel medio para abajo. Pero bueno, es un punto importante para mediar cómo se siente ‘Canelo’, cómo está su recuperación, y está en todo su derecho de hacer ese tipo de cosas”, dijo en entrevista para TVC Deportes.

Juan Manuel Márquez opina que el “Canelo” no arriesga mucho ante John Ryder.#Canelo pic.twitter.com/kB596qbLkH — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 4, 2023

‘Canelo’ Álvarez debe enfrentar a David Benavidez después de John Ryder

Eso sí, Juan Manuel Márquez le pide al ‘Canelo’ Álvarez aceptar el reto de David Benavidez tras su pelea vs John Ryder. No cree que tenga miedo, pero tampoco le convence eso de que no quiere pelear contra mexicanos y que Benavidez no ha hecho nada como para ganarse ese derecho.

“Cuando eres campeón del mundo tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo… si Benavidez no ha peleado con nadie, no ha tenido rivales como yo, entonces sería una pelea fácil, pues demuestro que no es un rival que está a mi nivel y le puedo ganar“