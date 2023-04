Poco falta para cumplir un año de aquella derrota de Saúl Álvarez a manos de Dmitry Bivol. El ‘Canelo’ se vio mal ante el ruso y por eso se ve difícil que busque la revancha contra él.

Al menos el mánager de Dmitry Bivol ve difícil que el team del ‘Canelo’ lo exponga nuevamente subiéndolo al ring contra su muchacho. ¿Estará insinuando que Saúl Álvarez le tiene miedo al ruso?

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol? / Foto: Getty images

La dolorosa derrota del ‘Canelo’ Álvarez ante Dmitry Bivol

El 7 de mayo del 2022 es recordado por la dolorosa derrota de Saúl Álvarez contra Bivol. Aunque fue por decisión de los jueces, el veredicto fue un poco más cerrado de lo que vimos sobre el ring.

Dmitry Bivol fue superior al ‘Canelo’ en varios rounds y su mánager, Vadim Kornilov, no duda en lo más mínimo en mencionarlo cada que le hablan de una posible revancha.

Tras la derrota, el ‘Canelo’ Álvarez dijo que buscaría pelear nuevamente contra Bivol, asegurando que no había perdido más que dos rounds contra el ruso. Vadim Kornilov dice que Dmitry, él y todo el equipo ven con buenos ojos la revancha, pero tiene claro que su boxeador ganó la mayoría de los rounds en aquella pelea.

Duda que expongan de nuevo al mexicano y no los culpa

Por todo lo anterior, el mánager de Dmitry Bivol piensa que será difícil que el team del ‘Canelo’ Álvarez de verdad busque la revancha. Considera que no lo expondrán de nuevo a una derrota como la que sufrió en Las Vegas.

“Creo los fans sí quieren una revancha. No hay duda de que es una pelea atractiva, ya que Canelo perdió la mayoría de los rounds. Estoy seguro que Canelo también quiere revancha, pero al mismo tiempo no creo que su equipo quiera esta pelea y harán todo para evitar la revancha. Y no los culpo”, declaró, según retoma Fox Sports.

Kornilov también recordó que se suponía que ‘Canelo’ Álvarez buscaría la revancha contra Dmitry Bivol en mayo de este 2023, pero ahora lo ve muy enfocado en su pelea ante John Ryder en Guadalajara.

Reiteramos la pregunta: ¿insinúa que ‘Canelo’ Álvarez evita las peleas donde puede perder y se busca rivales “a modo”?