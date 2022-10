Aunque Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha tenido una carrera exitosa, la dolorosa derrota ante Floyd Mayweather Jr. no sale de la memoria de nadie. Ni siquiera el propio ‘Money’ deja en paz al mexicano desde entonces.

Lo decimos porque aunque ya pasó bastante rato de aquello, Mayweather sigue pendiente de la trayectoria del tapatío. Tanto así que está bien enterado de esa “regla” que tiene el ‘Canelo’ de no subirse al ring para enfrentar a otros boxeadores mexicanos.

Mayweather le tiró al ‘Canelo’ por no querer pelear con otro mexicano

‘Money’ no dejó pasar la oportunidad de tirarle a Saúl pues para él se trata de una regla un tanto absurda. El estadounidense recuerda que ‘Canelo’ construyó su carrera derrotando a puro mexicano, por lo que no le ve sentido a no querer pelear ahora con un compatriota suyo.

Floyd Mayweather Jr. habló específicamente de que Saúl Álvarez se niega a pelear con David Benavidez. Luego de derrotar a Gennady Golovkin, el tapatío dejó claro que no tenía intención de subirse al ring con ‘Bandera Roja’.

“Canelo hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez. Está hablando de no querer pelear con peleadores mexicanos“. Señaló Mayweather según palabras retomadas por Marca

Cabe mencionar que Benavidez nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana y por eso pelea como boxeador azteca cuando se sube al ring.

“El mejor tiene que pelear contra el mejor sin importar de donde sea”

‘Money’ dijo además que si así pensaran los pugilistas de raza negra, el mundo del boxeo se habría perdido de grandes batallas arriba del cuadrilatero porque considera que son los mejores. Eso sí, aclaró que no es racista por decirlo de esa forma, sólo lo dijo para exhibir lo absurdo que le parece la mencionada regla del ‘Canelo’.

“Si ese es el caso y está diciendo eso, entonces todos los luchadores negros pueden decir: ‘¿Sabes qué? No vamos a pelear entre nosotros. ¿Sabes por qué los luchadores negros no pueden decir eso? Porque dicen: ‘El mejor tiene que pelear contra el mejor’. Los grandes tienen que luchar contra los grandes”.

¡Ya que dejen de hablar y se vuelvan a subir al ring! Ay perdón, me emocioné un poco…