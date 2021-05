¡Misión cumplida! Juan Toscano ya tiene contrato multianual en la NBA con los Warriors

El 19 de diciembre del 2020 le partieron el corazón al mexicano Juan Toscano, pues a unos días de arrancar la temporada de la NBA, los Golden State Warriors anunciaron que no contarían con el jugador mexicano, quien había hecho toda la pretemporada, incluso permaneció con el equipo durante la pausa por coronavirus.

Sin embargo, Toscano fue registrado y jugó el primer partido de la campaña con un contrato de dos vías. El mexicano se ha tirado literalmente de cabeza con el equipo para ganarse un lugar definitivo en la organización. Mejoró su porcentaje de anotación y en defensa es una fiera.

Todos los sacrificios y hasta la conmoción cerebral valieron la pena, pues el mexicano ya firmó un contrato multianual con los Warriors previo al arranque de los playoffs, lo que convierte a Toscano en un jugador NBA de pies a cabeza.

“El nativo de Oakland se queda en la bahía. Warriors ha firmado un contrato multianual con Juan Toscano-Anderson“, anunciaron los Warriors.

“Toscano-Anderson se convierte en el tercer jugador en Golden State de tener un contrato bidireccional a tener un contrato estándar de la NBA, uniéndose a Quinn Cook (2017-18) y Damion Lee (2019-20)”, profundizó la organización.

The Oakland native stays in The Bay 🙌

The Warriors have signed forward Juan Toscano-Anderson to a multi-year contract. pic.twitter.com/AZIcBeVuR4

— Golden State Warriors (@warriors) May 13, 2021