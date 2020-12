Los Golden State Warriors cortan al mexicano Juan Toscano a 3 días del inicio de la temporada

Durante la temporada 2020-21 de la NBA no podremos ver al mexicano Juan Toscano, al menos no con los Golden State Warriors, que anunciaron la liberación del jugador azteca, quien reforzó al equipo durante la segunda parte de la temporada pasada.

A través de un comunicado, el equipo que lidera Steph Curry, hizo oficial la salida del mexicano, a sólo tres días de arrancar la temporada, la cual será inaugurada precisamente por los Warriors y los Brooklyn Nets.

“Los Warriors han renunciado al alero Juan Toscano-Anderson. Juan promedió 5.3 puntos, 4-0 rebotes, 2.0 asistencias y 1.00 robos en 20.9minutos durante 13 partidos la temporada pasada”, indicó el equipo.

The Warriors have waived forward Juan Toscano-Anderson.

Juan averaged 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists, and 1.00 steals in 20.9 minutes over 13 games last season.

The roster currently stands at 15 players and one two-way contract. pic.twitter.com/pdRaqOSBLu

— Golden State Warriors (@warriors) December 19, 2020