¡La imagen del día! Jugadores del Fulham festejaron un gol el aficionado víctima de bullyng en redes sociales

¿Se acuerdan de Rhys, el aficionado del Fulham con parálisis cerebral que fue víctima de bullyng en redes sociales (Aquí puedes leer la historia completa)? Pues no sólo forma parte de la plantilla del primer equipo como portero, sino que en realidad lo han hecho sentir parte del club en la Championship, en el empate contra Bristol.

Los jugadores tuvieron un gesto muy noble con el aficionado de 13 años de edad, quien no sólo vio el partido a nivel de cancha, sino que sus nuevos compañeros fueron a festejar con él tras marcar el primer gol del partido.

Fue al minuto 50 cuando, Fulham abrió el marcador a los 50 minutos con el gol de Aleksandar Mitrovic justo en la portería donde Rhys se encontraba, detrás de la barra de publicidad.

El jugador del Fulham no dudó ni un momento para celebrar con el nuevo guardameta y el resto de jugadores se les unió.

Un final feliz habría sido el triunfo del Fulham, sin embargo, Bristol empató el juego caso 30 minutos después. Pese a que se escaparon dos puntos, Fulham se encuentra en zona de playoffs para buscar el ascenso a la Premier League, aunque apenas se han disputado nueve jornadas.

Rhys ya conocía a todo el plantel después de haber sido invitado por el equipo al cual apoya. El primer jugador en darle la bienvenida fue el estadounidense, Tim Ream, quien los sorprendió al saludarlo de sorpresa mientras Rhys formaba parte de una entrevista.

“What he’s doing is more of an inspiration than anything that any of us could ever do.”

🥺 Watch as footballer, Tim Ream surprises Fulham fan with cerebral palsy, Rhys Porter, who suffered abuse online after uploading a video of him playing football.https://t.co/qkEO2Uy0e6 pic.twitter.com/w8hpJ670bM

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 23, 2021