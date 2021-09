Rhys Porter ha cumplido su sueño, pues oficialmente forma parte del Fulham, el equipo de sus amores, con sólo 13 años de edad. El equipo de la Premier League lo incluyó como parte del primer equipo en su página web, después de convivir con el resto de jugadores, y esto es un premio más que justo después de encarar de forma positiva los ataques en redes sociales.

Rhys es un apasionado por la portería, por lo que publicó un video en sus redes sociales mostrando cómo ataja. Él padece parálisis cerebral y epilepsia, por lo que sus publicaciones han sido objeto de comentarios negativos, entre burlas y racismo.

Sin embargo, Rhys ha sacado provecho de los aspectos positivos y gracias a sus publicaciones ha recaudado más de cinco mil libras esterlinas para una organización benéfica para personas con discapacidad.

Pero así como ha ayudado a otras perdonas, él ha recibido recompensas que nunca habría imaginado. A sus 13 años fue invitado a entrenar con la Selección de Inglaterra de jugadores con parálisis cerebral, pero lo que más le ha emocionado es ser considerado como jugador del Fulham.

Rhys se encuentra al lado de Marek Rodak, Paulo Gazzaniga y Fabricio Agosto como parte del grupo de porteros del equipo que compite en la Premier League, y antes de conocer a todos sus nuevos compañeros, fue sorprendido por Tim Ream, uno de los jugadores del primer equipo, y el jugador de 13 años no pudo ocultar su emoción.

“Lo que está haciendo es la mayor inspiración que cualquiera de nosotros pudiera hacer”, mencionó el futbolista estadounidense.

“What he’s doing is more of an inspiration than anything that any of us could ever do.”

🥺 Watch as footballer, Tim Ream surprises Fulham fan with cerebral palsy, Rhys Porter, who suffered abuse online after uploading a video of him playing football.https://t.co/qkEO2Uy0e6 pic.twitter.com/w8hpJ670bM

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 23, 2021