El 10 es el número que cualquier jugador quiere portar, pero no cualquiera puede, o mejor dicho, no cualquiera debería. El futbol ha hecho de este dorsal una especie de premio para reconocer a aquellos jugadores que destacan de entre todos los demás y que es capaz de marcar diferencia por sí solos.

Ejemplos sobran, pero por mencionar a algunos podemos recordar a los retirados Pelé, Maradona, Platini y Totti. En activo se encuentran Messi, Neymar, Agüero y Modric, pero algo pasa en el futbol mexicano.

En los últimos años, el ‘10’ no ha sido representado precisamente por los mejores jugadores y de hecho se ha convertido en un número casi exclusivo para los extranjeros suplentes. Para el torneos Guardianes 2020 sólo cuatro mexicanos portan la cifra y sólo uno de ellos es titular: Luis Montes.

Por aquí te van todos los 10 del futbol mexicano, los cuales hemos dividido en cuatro categorías, los que tienen bien merecido el número, los que hacen su lucha, los inflados que son banca y los que de plano ni sabías que jugaban en México. Por cierto, punto y aparte es el caso del Necaxa, que ha dejado vacante el 10.

Los que sí merecen el 10

Sólo podemos contabilizar a tres y tal vez nos vimos generosos con uno de ellos. El primero es el francés André-Pierre Gignac, quien es el alma de Tigres y sin él, los felinos son un equipo muy diferente.

El segundo es Luis ‘Chapito’ Montes, quien mueve los hilos en el medio campo del León y si no fue al Mundial de Brasil 2014 por aquella aparatosa lesión. El tercero es Maxi Salas, del Necaxa, que no anda bien en el torneo, pero sin el argentino de 22 años las cosas serían peores y seguramente lo veremos en otro equipo en un lapso muy corto.

Como que sí, como que no

Aquí tenemos otro grupo de tres jugadores, todos ellos extranjeros, comenzado por el argentino de Pumas, Favio Álvarez, quien ha hecho bien las cosas en su segunda temporada en México y es un indiscutible en el once titular.

El segundo en la lista es Jorge ‘Mago’ Valdivia, del Mazatlán, quien en México como que aún no deslumbra, pero lo agregamos en la lista por su destacada trayectoria.

Luciano Acosta, del Atlas, y Diego Valdés, de Santos, son los siguientes y si bien no maravillan al futbol mexicano, por lo menos son titulares y en una buena tarde sorprenden a sus propios aficionados, pero en realidad sus equipos han tenido mejores exponentes con ese número.

Los inflados

Esta parte es conformada por jugadores que son banca, algunos hasta son famosos, pero se habla más de ellos para quejarse y empezamos con Javier ‘Chofis’ López, a quienes algunos valientes o irreverentes han comparado con Messi.

Quien sí jugó con Lionel fue Giovani Dos Santos y porta el 10 en América… o al menos eso es lo que se dice, pues pocas veces aparece en la cancha. Lo sigue Alex Castro, de Cruz Azul, quien heredó el número del ‘Chaco’, pero ha jugado menos de 20 minutos.

Ake Loba se dio a conocer en México en Querétaro, pero con Monterrey ha pasado a segundo plano y en ocasiones ni entra en las convocatorias ante el exceso de extranjeros.

Cierran la lista Christian Tabó, del Puebla, y Miler Bolaños, de Xolos. Tal vez has escuchado sus nombres, pero no todos recuerdan alguna jugada determinante, pues no siempre arrancan de titulares.

¿Y ellos quiénes son?

Tal vez sean unos fenómenos en la cancha, pero apenas los conocemos en México, ellos son Cristian Souza (Pachuca), William Mendieta (Juárez), Joao Plata (Toluca) y el mexicano Francisco Rivera (Querétaro).

Los cuatro han jugado apenas algunos minutos en el futbol mexicano, por lo que debemos darles tiempo para sorprendernos o esperar al siguiente torneo para que cedan el dorsal a alguien más.