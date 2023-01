No bueno, la verdad estamos anonadados tras escuchar las palabras de Julio César Chávez Jr. Mira tú, “retó” al Canelo Álvarez a una revancha, lo cual podría ser normal en el mundo del boxeo. El problema fue la manera en que lo hizo.

El hijo de la leyenda quizá habló un tanto fuerte al referirise a Saúl Álvarez. Primero que nada lo criticó por buscar siempre “peleas a modo”, para después asegurar que él está listo para enfrentarlo de nuevo cuando quiera y donde quiera.

JC Chávez Jr. dijo todo lo anterior en entrevista con El Boxglero. ahí se descoció de lo lindo hablando del Canelo Álvarez y sus más recientes peleas, casi casi exigiéndole que se atreva a pelear con todo boxeador que lo rete y no con circunstancias favorables.

“ Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente, no soy como él. Soy su opuesto, alguien como yo no le gusta a él porque yo no sé decir mentiras. Por ejemplo, la pelea que viene, mejor que peleé conmigo en ese peso… va a ganar más dinero, va a ganar más reputación ”

Julio César Chávez Jr. no dudó en decir que volvería a subirse al ring contra el Canelo Álvarez cuando sea (¿?), sí, a pesar de que hace unos años el tapatío lo despachó sin mucha dificultad.

Pero no lo juzguemos, mucha afición critica al Canelo Álvarez bajo el mismo argumento de buscar rivales que no pasan por su mejor momento o de plano ya van para el retiro. Julio nomás dice que él, y otros peleadores, le darían mejores batallas… pero los evita.

“Él es de lo mejor del boxeo, no te lo puedo negar; pero hay otros que somos muy buenos, somos duros. Le podemos dar mejores peleas que lo que le han dado los ingleses. Nosotros no vamos a respetar al Canelo porque se llame, o porque haya ganado, o porque tenga promotores. A mí no me interesa, a mí me interesa pelear con él; si peleo, peleo con él y ya“.