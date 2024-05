Lo que necesitas saber: Hay bandas y artistas que les gusta homenajear a sus ídolos en todo, incluso en las portadas de discos. Y acá van algunos ejemplos.

Hay portadas de discos tan impresionantes e icónicas que causan la envidia de muchos. Y es que estamos seguros que a cualquiera banda o artista le gustaría tener una imagen tan épica o icónicas como las que hicieron otras leyendas de la música en el pasado. Sin embargo, algunos de plano no se quedaron con las ganas de homenajear a sus héroes.

A lo largo de los años, han aparecido carátulas bastante similares que nos dejan muy claro que un artista quiso seguir el estilo visual de otros músicos haciendo algo similar (por acá pueden checar varios ejemplos). Aunque hay quienes en lugar de simplemente “copiar” o basarse en un diseño, decidieron rendirles tributo.

Repasemos 6 portadas de discos que le rinden tributo a otras portadas

Y es que no hablamos de artistas pequeños. No, nos referimos a nombres muy grandes de la industria musical los que han homenajeado a las leyendas tomando como referencia las portadas de algunos de sus discos para crear sus propias carátulas, creando imágenes reconocibles que seguirán trascendiendo.

Aunque eso sí, estamos seguros que hay algunas cubiertas de álbumes ni siquiera tenían en mente que son un tributo. Y para que chequen cómo está el asunto, acá les contamos de algunas portadas que ejemplifican muy bien todo esto.

‘Elvis Presley’ de Elvis Presley y ‘London Calling’ de The Clash

Arrancamos esta lista con uno de los casos más famosos. En 1979, The Clash lanzó uno de los discos más importantes de todos los tiempos: London Calling. Por supuesto que las rolas por sí mismas convirtieron a este disco en un clásico instantáneo del punk rock. Sin embargo, fue su portada la que logró que las canciones y mensajes que la banda quería transmitir, tuvieran más fuerza.

La imagen de la portada de este discazo muestra a Paul Simonon, bajista de la agrupación británica golpeando su bajo durante un show en Nueva York, la cual fue tomada por la fotógrafa Pennie Smith. Pero para la tipografía del álbum, diseñada por Ray Lowry, decidieron usar la misma que se utilizó para el disco debut de Elvis Presley, en un claro tributo al ‘Rey del Rock’ y una de las grandes influencias de los británicos.

‘Sticky Fingers’ de The Rolling Stones y ‘Too Fast For Love’ de Mötley Crüe

Ahora vamos con una portada que probablemente no habían notado que era un tributo. Hablamos del Too Fast For Love, el disco debut de Mötley Crüe y uno de los primeros álbumes de glam metal con el que la banda logró entrar en el mainstream y ser abanderados de la movida de rock en Estados Unidos a inicios de los 80.

Aunque al principio no lo aceptaron, el propio Nikki Sixx confesó más tarde que para la carátula de este disco, donde se ve la entrepierna del vocalista Vince Neil en un pantalón de cuero con estoperoles, claramente se inspiraron en la portada que el legendario Andy Warhol le hizo a los Rolling Stones para uno de sus discos clave: Sticky Fingers. Es que sí es muy obvio, ¿no lo creen?

‘Let It Be’ de The Beatles y ‘Humanz’ de Gorillaz

Se sabe que The Beatles es una de las bandas más imitadas de todos los tiempos, gracias a su enorme influencia en la historia de la música y la cultura popular. Así que no es una sorpresa cuando vemos que alguna otra banda o artista decide homenajearlos haciendo un cover de sus rolas, aunque también hay tributos a los Fab Four dentro de las portadas de discos.

Quizá uno de los ejemplos de esto es Humanz, el cuarto álbum de estudio de Gorillaz, cuya carátula (donde aparecen los cuatro integrantes animados de la agrupación) está fuertemente basada en el Let It Be del ‘cuarteto de Liverpool’, el último disco lanzado por John, Paul, George y Ringo. Es más, hay quienes dicen que incluso la portada de Demon Days también es lo mismo… ¿ustedes qué dicen?

‘Mezzanine’ de Massive Attack y ‘Los Angeles’ de Flying Lotus

Ok, quizá esta es una que de plano no vieron venir. No cabe duda que Mezzanine de Massive Attack es uno de los discos más influyentes de la historia, pues revolucionó por completo el trip hop, acercándolo a terrenos más oscuros. Y es que además de la música, la portada también reflejó este concepto tan intenso, inspirando a una nueva generación de artistas.

Uno de ellos fue Flying Lotus, quien no lo ha confesado, pero es evidente que se basó en la carátula de este discazo del grupo de Bristol (en la cual aparece un escarabajo negro fotografiado por Nick Knight en el Museo de Historia Natural de Londres) para armar la portada de su segundo material discográfico, Los Angeles, que fue creada por la agencia británica de diseño gráfico Build. Si no nos creen, a continuación les dejamos la evidencia gráfica.

‘Licensed to Ill’ de Beastie Boys y ‘Kamikaze’ de Eminem

Nos acercamos al final de este listado, pero es momento de hablar de un verdadero tributo dentro del mundo del rap. En 1986, los Beastie Boys sacudieron al planeta con su álbum debut, Licensed to Ill, con el que alcanzaron el estrellato gracias a rolas icónicas y una portada que impactaba con tan solo verla en los estantes.

La imagen diseñada por David Gambale, que toma como referencia al Starship, un avión muy lujoso que transportó a Led Zeppelin en los 70, la usó Eminem en 2018 para su décimo material discográfico, Kamikaze. Este fue un claro tributo al primer disco de los Beastie Boys, el cual abrió camino para muchos raperos blancos que vendrían en el futuro.

‘50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong: Elvis’ Gold Records – Volume 2 ‘ de Elvis Presley y ‘Body Wishes’ de Rod Stewart

Para cerrar con broche de oro, tenemos otro homenaje al ‘Rey del Rock’. En 1959, la disquera RCA Victor decidió recopilar en 50.000.000 Elvis Fans Can’t Be Wrong varios de los sencillos que el cantante estadounidense había publicado en los últimos dos años. Pero además de juntar verdaderos temazos que siguieron cimentando el camino del rock and roll, su portada también ha sido fuente de inspiración para muchos artistas.

Quizá el más famoso es Rod Stewart, quien para la carátula de su decimosegundo álbum de estudio, Body Wishes, el artista británico decidió rendirle homenaje a la portada del disco recopilatorio de Elvis (donde vemos sobrepuestas varias veces la misma imagen del ‘Rey’). No hace falta aclarar el asunto, es muy claro que el cantautor del Reino Unido le hizo un homenaje a uno de sus ídolos, aunque no fue el único, pues Bon Jovi y

