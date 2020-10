Kai Havertz, uno de los refuerzos ‘bomba’ de este mercado de verano, ha sufrido un poco para adaptarse a la Premier League y es que según sus palabras, es una liga ‘agotadora’, por lo que espera pronto retomar su mejor nivel, aportar más goles y jugar conforme a las expectativas que se tienen de él, pues reconoció que ‘no hay jugadores malos’ y la competencia es muy dura.

El Chelsea fue el club que más gastó en este mercado de verano. Adquirió a jugadores como Edouard Mendy, Ben Chilwell, Timo Werner, el propio Kai Havertz entre otros y al menos a este último le ha costado adaptarse a la Premier League, pues sabe que hay una gran diferencia respecto a la Bundesliga.

¿Qué fue lo que dijo Kai Havertz sobre la Premier League?

De acuerdo a una entrevista que el alemán dio a ‘Sky Sports‘, reveló que la Premier League es una liga muy ‘agotadora’ y llena de buenos jugadores, pues reconoció que se juega a un nivel muy alto y no hay jugadores ‘promedio o malos’, por lo que ha sido todo un reto para él esta etapa.

“Fue difícil para mí, especialmente porque la Premier League es una liga completamente diferente. Es más intenso y lo noté en los primeros partidos. La intensidad en los duelos y las carreras es mucho mayor. Es una liga cansada y los partidos son muy agotadores“, confesó Havertz.

El joven alemán lleva ya 3 goles con el Chelsea en 5 partidos jugados… donde los 3 los marcó en la Carabao Cup ante el Barnsley pero dentro de la Premier League aún no ha anotado. Espera hacerlo pronto y colaborar con el equipo.

“La Bundesliga no es peor pero noté diferencias. Me parece que aquí no hay jugadores promedio o malos, todos están en un nivel muy alto. El hat-trick fue bueno para mí. El comienzo fue un poco difícil porque sólo entrené con el equipo durante cinco o seis días, luego jugué el primer juego de inmediato. Fue un gran paso para mí dejar a mi familia y mi entorno familiar para superarme“, mencionó el refuerzo del Chelsea.

Finalmente y dejando de lado la Premier League, Kai Havertz confesó que dentro de la Selección de Alemania aún tiene mucho por delante, por lo que no pierde el piso y toma las cosas con calma. Tiene 21 años, es uno de los jugadores a seguir pero sabe que le falta mucho por mejorar.

“En mis dos años con la selección, no he jugado muchos partidos pero todavía soy relativamente joven. Tengo muchos partidos por delante, por eso hasta ahora siempre he mantenido la calma. Tengo suficiente confianza en mí mismo para consolidarme a la selección“, sentenció Kai Havertz.