Lo que necesitas saber: Karla Morales tiene un buen manejo del balón con los pies, pues de pequeña jugaba de defensa y delantera

Karla Morales pasó a la historia de la Liga MX Femenil al convertirse en la primera portera en marcar un gol, en el duelo contra Pumas, en la quinta jornada del Apertura 2023. Con su gol, la arquera le dio el empate 1-1 a La Franja en el cierre del partido, y con ello su equipo rescató un punto.

El gol de Morales quedó marcado por la polémica arbitral, pues el silbante Fernando Alexis Portillo, se sacó de la manga un penal por una supuesta mano, pero de esto no tuvo la culpa la arquera del Puebla, quien definió con la pierna derecha y puso el balón pegadito al poste izquierdo de Melany Villeda, portera de Pumas.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!!



KARLA MORALES. ?



La ? arquera de la Franja concretó desde los once metros y es la primera portera en marcar un gol en la competencia. ?#VamosPorEllas?? | ?#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/5eN8MUYfUp — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 13, 2023

La arquera festejó su primer gol en la Liga MX Femenil, a la cual llegó precisamente para Puebla, y aunque tuvo un paso efímero con Cruz Azul, volvió con La Franja, equipo con el que se ha ganado un nombre desde hace varias temporadas.

Karla Morales quería ser portera desde pequeña

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Karla Morales nació el 7 de octubre de 1998 y mide 1.66 metros de estatura. El hecho de haber cobrado aquel penal con tanta calidad técnica no fue producto de la casualidad, y es que tiene un buen juego de pies, debido a que en sus inicios no la dejaban jugar en la portería. “Jugué de defensa, de lateral y de delantera”, explica en varias entrevistas.

De esta manera, Karla no tuvo otra más que desarrollar el juego en cancha y hasta la fecha, demuestra una buena definición ante las otras porteras del Puebla durante los entrenamientos de las arqueras. ¿Y por qué no le dejaban jugar de portera cuando era pequeña?

Karla ha explicado que no le tenían confianza en su equipo en Guadalajara debido a que era muy delgada y chaparrita, sin embargo, el día que faltó la portera titular a un partido, ella pidió que la dejaran probar y nunca más soltó la posición.

Karla Morales, portera del Puebla / Mexsport

Su llegada a la Liga MX Femenil

Karla tenía 19 años cuando la Liga MX Femenil realizó su primer torneo, en el cual Puebla no tuvo participación, sin embargo fue invitada a formar parte de una escuela en ciudad de Puebla, de modo que a esa edad dejó Guadalajara, aunque el plan era sólo hacer una visoria.

“Ya había hecho visorias cuando recién comenzó la liga, pero no encontré nada, entonces me vengo a Puebla y me meto a una escuelita. Gracias a Dios esa escuelita fue elegida para representar al Puebla”, indicó Morales, quien se define como una persona tímida y a la vez amante del café.

La arquera disputó los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019 con Puebla, y de 2019 a 2022 jugó con Cruz Azul. Ambos equipos sólo han disputado una liguilla y ambas ocasiones, Karla Morales formó parte de dichos planteles, así que además de ser una buena portera y tener calidad en el juego de pies, es también un talismán.

