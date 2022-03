¿Y Pietro Pittipaldi? Haas anuncia el regreso de Kevin Magnussen en lugar de Nikita Mazepin

Cuando Haas anunció en 2020 el fin del contrato de Romain Grosjean y Kevin Magnussen, el piloto danés reaccionó echando lumbre y poco más de un año después de su última carrera, el piloto danés está de regreso en Fórmula 1, con el mismo equipo.

Magnussen formó un contrato multianual con Haas para tomar el lugar de Nikita Mazepin, después de que la escudería estadounidense cortara relación por completo con el socio comercial ruso, Uralkali, así como con el piloto de la misma nacionalidad, Nikita Mazepin.

Todo parecía indicar que el lugar quedaría libre para el brasileño, Pietro Fittipaldi, de quien se hablan buenas cosas y quien ha permanecido por varios años como piloto de pruebas, sin embargo, la escudería decidió apostar por la experiencia de Magnussen, de 29 años de edad y con siete temporadas en el Gran Circo en las espaldas.

“Estoy encantado de dar la bienvenida a Kevin Magnussen de nuevo al Haas F1 Team. Cuando buscábamos un piloto que pudiera aportar valor al equipo, sin mencionar una gran experiencia en Fórmula 1, Kevin fue una decisión sencilla para nosotros”, dijo el director del equipo, Guenther Steiner.

Por ahora, Pietro se mantendrá en el equipo como piloto reserva debido a la escasa experiencia y el momento complicado del equipo a nivel económico tras la separación de los rusos.

Fittipaldi será el encargado de subir al monoplaza este jueves10 de marzo en el primer día de los test de Baréin, a los cuales Haas llega con un importante atraso tras la avería que su sufrió el avión que transportaba los autos, de modo que se quedó varado en Estambul, Turquía.

Sin embargo, Magnussen tomará el control del auto en los siguientes días y el plan es que el danés arranque la temporada, en el Gran Premio de Baréin, aunque no descartemos alguna sorpresa con Fittipaldi.

“La disponibilidad inmediata de Kevin significa que podemos aprovecharlo como recurso para las pruebas de pretemporada junto a Mick Schumacher y Pietro Fittipaldi. Pietro será el primero esta semana con medio día de pruebas el jueves; es una gran oportunidad para él, con Mick y Kevin haciendo el resto antes del Gran Premio de Baréin”, indicó Steiner.

Antes de recibir la llamada de Haas, Magnussen se preparaba para subir al auto Peugeot, en LeMans Hypercars. “Estaba mirando en una dirección diferente con respecto a mis compromisos para 2022, pero la oportunidad de volver a competir en la Fórmula 1, y con un equipo que conozco muy bien, era simplemente demasiado atractiva. Realmente tengo que dar las gracias tanto a Peugeot como a Chip Ganassi Racing por liberarme tan pronto, ambas son grandes organizaciones”.

BREAKING: K-Mag is back!

Kevin Magnussen will race for @HaasF1Team alongside Mick Schumacher in 2022#F1 @KevinMagnussen pic.twitter.com/wMiTAAs85U

— Formula 1 (@F1) March 9, 2022